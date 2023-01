Arbitra Giordano, il precedente è amaro

Proseguono sul sintetico del centro sportivo del ‘Santos’ di via Fano gli allenamenti della Reggiana in vista della ripresa del campionato. Domenica alle 17,30 al ‘Città del Tricolore’ arriverà il Siena di Guido Pagliuca, arbitro Michele Giordano (sezione di Novara), assistenti Giuseppe Trischitta di Messina e Luca Feraboli di Brescia, quarto uomo Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. I precedenti col fischietto della sezione piemontese, nativo di Manfredonia, sono due e non sono fortunati. Il primo dell’ottobre 2019 (Reggiana-Gubbio 1 a 1, reti di Zanoni e Marchi), il secondo l’anno scorso quando in Ancona-Reggiana (finita 1 a 1, Sereni e Luciani) concesse un rigore molto generoso ai padroni di casa e i granata persero altro terreno verso il Modena. Con l’arbitro dal cartellino facile (quest’anno circa sei ‘gialli’ a gara) ha più fortuna il Cesena, vincitore nei due incontri diretti da Giordano (entrambi per 1-0, con il Rimini e con l’Olbia).