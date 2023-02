Arbitra Nicolini di Brescia: novità per la Regia

A dirigere il derby tra Cesena e Reggiana in programma lunedì sera alle 20,30 al ‘Manuzzi’ (diretta su Rai Sport) sarà Stefano Nicolini della sezione di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Stefano Galimberti di Seregno. Il ‘quarto uomo’ sarà invece Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Tra l’arbitro bresciano e i granata non si registrano precedenti, ma dalle statistiche si può notare come sia piuttosto incline all’utilizzo dei cartellini gialli (97 ammonizioni in 16 partite del girone B, ovvero 6 di media). Un aspetto di cui i giocatori granata dovranno tenere conto visto che i diffidati della squadra di Diana sono addirittura sei e parliamo di Laezza, Guglielmotti, Cigarini, Rosafio, Pellegrini e Sciaudone. È vero che quella col Cesena dev’essere considerata la partita dell’anno, ma non bisogna dimenticare che poi il cammino sarà ancora lungo e bisognerà saper dosare le risorse. Questo anche perché al momento Montalto è ancora ai box e sia Cremonesi che Guglielmotti non sono al meglio.

f.p.