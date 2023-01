Arbitra Scatena

Ad arbitrare la partita di domenica tra Montevarchi e Reggiana (inizio alle 14,30 al ‘Brilli Peri’) sarà Gabriele Scatena di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Nicola Tinello di Rovigo e Fabio Mattia Festa di Avellino, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Valerio Pezzopane di L’Aquila.

I precedenti con la Reggiana sono due e sono entrambi felici visto che parliamo di Reggio Audace-Mezzolara 3 a 1 del 14 novembre 2018 e di Reggiana-Fano 2 a 1 del 2 febbraio 2020. Il fischietto abruzzese ha però alle spalle un episodio che ai tempi fece piuttosto scalpore. Ci riferiamo a una frase offensiva durante FeralpiSalò-Vis Pesaro del 15 dicembre 2019, che Scatena rivolse nei confronti dell’ex granata Voltan, colpevole - secondo l’arbitro - di aver simulato un fallo da parte di Rinaldi. La procura federale, dopo diversi gradi di giudizio, alla fine accertò il fatto e sospese il direttore di gara per due mesi, a partire dal 14 settembre 2020.

Nel frattempo sono state aperte le prevendite per la trasferta di domenica, il circuito di riferimento questa volta è ‘Ciaotickets’, il settore è la curva nord dove sono disponibili in totale 500 posti. Costo del biglietto 15 euro (ridotto 13), c’è tempo fino alle 19 di sabato per l’acquisto.

f.p.