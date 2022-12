Arbor, 70 anni e non sentirli In bacheca c’è anche uno scudetto

Con la festa del "NatalArbor", l’Unione sportiva Arbor ha celebrato il 70° anniversario della sua fondazione. Una grande cena con oltre cento partecipanti, preceduta dalla messa celebrata nella chiesa di Santa Croce, organizzata con la finalità di raccogliere fondi per sostenere la Gast onlus, che consente a tanti giovani con disabilità di fare pratica sportiva. "Settant’anni di attività non ci pesano – dice il presidente Raffaello Mazzacani – ce li portiamo nel cuore, con tutto il ricco bagaglio di ricordi e soddisfazioni che hanno segnato la nostra storia. Penso in primis allo scudetto femminile del 1978 targato Burrogiglio, poi a tutte le nostre giocatrici che hanno vestito la maglia azzurra, ma anche alla Coppa Emilia del 2014 e agli innumerevoli titoli provinciali giovanili. Il tutto grazie a dirigenti e tecnici preparati". Così il presidente emerito Ermes Simonazzi, tra i fondatori della società nel 1952. "Eravamo nel cortile della chiesa di San Francesco, iniziammo con il basket e Pippo Fornaciari come primo allenatore. Poi ci iscrivemmo al campionato di calcio e a quello di volley. Nel 1957 la società, nata come Aquila, assunse il nome di Arbor dopo la fusione con la Gifra, la società della gioventù francescana".

Al conviviale erano presenti tutte le squadre, dai corsi di avviamento fino alla serie B2, passando per under 13, allieve, u16, u18, 2ª e 1ª Divisione. La società, che conta circa 200 tesserati, ha istituito il premio Giulio Gioveni per ricordare lo storico dirigente scomparso a giugno 2021, che da direttore sportivo guidò la Burrogiglio allo scudetto e fu anche presidente dello Csi reggiano dal 2000 al 2004. Il premio è andato a Francesco Guzzi, storico collaboratore dell’Arbor da diversi anni allenatore della squadra di 1ª Divisione, e a Paola Carri, anima preziosa della segreteria. A consegnare i premi è stata la moglie di Gioveni, Lela Prandi.

Per festeggiare i 70 anni di attività l’artista Donatella Violi ha prodotto una stampa in edizione limitata: un albero (Arbor) della vita che intreccia sport, colore, inclusione e fiducia in un futuro ricco di gioie.