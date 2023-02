Arcetana, 1-1 in rimonta I biancoverdi chiudono la serie negativa

ARCETANA

1

NIBBIANO VALTIDONE

1

ARCETANA: Giaroli, Bonacini, Setti, Cavazzoli, Canalini, Foderaro, Lusoli, Cristiani (38’ st Monti), Ouattara, Bernabei, Travagliati (10’ st Davitti). A disp. Burani, Corradini S., Andreoli, Crotti, De Martino, Carpio, Pacella. All. Pivetti.

NIBBIANO VALTIDONE: Murriero, Castellana, Bernardi, Baldini, Celotti, Fogliazza, Federico (33’ pt Bradarskiy), Jakimovski, Grasso, Minasola, Michelotti (8’ st Lancellotti). A disp. Agazzi, Castano, Facchini, Ghisoni, Montagnari, Gjini, Barilli. All. Volpi.

Arbitro: Diversi di Lugo.

Reti: 8’ Federico (N); 15’ st Lusoli (A).

Note: espulso al 28’ pt Castellana (N) per offese a Ouattara. Ammoniti Setti, Cavazzoli, Ouattara e mister Pivetti (A), Murriero, Fogliazza e Jakimovski (N).

Pari in rimonta per l’Arcetana, che chiude una serie negativa di 3 gare strappando l’1-1 col Nibbiano Valtidone, fresco vincitore della Coppa Italia. I piacentini partono meglio e all’8’ vanno avanti con Federico, che punisce con un preciso diagonale una difesa bianco-verde troppo distratta; al 28’, però, gli ospiti restano in 10 per l’espulsione di Castellana e l’Arcetana rialza la testa, sfiorando l’1-1 con un colpo di testa di Bernabei di poco a lato. Nella ripresa è Lusoli (foto) a trovare la via della rete, su assist del solito Bernabei.