Arcetana, così non va Con la Modenese terza sberla consecutiva

MODENESE

2

ARCETANA

1

MODENESE: Paganelli, Lo Bello, Azzi, Alicchi, Lusvarghi, Lazzaretti (37’ st Pjolla), Serroukh, Boriani (27’ st Agrillo), Svarups (27’ st Silipo), Tardini, Borghi (45’ st Guerri). A disp. Bacciocchi, Baldini, Saetti Baraldi, Longu, Malverti. All. Pittalis.

ARCETANA: Giaroli, Foderaro, Setti (25’ st Carpio), Cavazzoli, Andreoli, Bonacini (34’ pt Canalini), Lusoli, Sekyere (34’ pt Cristiani), Ouattara (36’ st Monti), Bernabei, Travagliati (34’ pt Davitti). A disp. Burani, Corradini S., De Martino, Corradini F. All. Pivetti.

Arbitro: Fundarotto di Ferrara (assistenti Verdone di Imola e Papi di Parma).

Reti: 18’ Lusvarghi (M), 45’ Lusoli (A); 44’st Serroukh (M).

Note: ammoniti Serroukh, mister Pittalis (M), Giaroli, Setti, Cavazzoli, Andreoli, Lusoli, Sekyere e Cristiani.

Terzo stop di fila per l’Arcetana, beffata nel finale sul campo della Modenese. Al 18’ il vantaggio dei padroni di casa è di Lusvarghi, che con una punizione da posizione laterale fredda Giaroli; Pivetti, uno dei tanti ex di giornata, pesca dalla panchina e al 34’ effettua un triplice cambio col chiaro intento di smuovere i suoi e la mossa sortisce gli effetti sperati, con Lusoli che si presenta solo davanti a Paganelli battendolo con freddezza. Nella ripresa Giaroli deve dire di no a Borghi, ma non può nulla all’89’ su Serroukh, che sfrutta un lancio lungo dalle retrovie per insaccare da pochi passi. L’Arcetana scivola così in zona playout, sorpassata proprio dai rivali di giornata: "Siamo stati meno vivaci del solito, su un terreno ai limiti della praticabilità: non abbiamo iniziato bene ma è una sconfitta immeritata, potevamo anche portare a casa i tre punti" spiega mister Pivetti a fine gara.