Arcetana, crollo finale

ARCETANA: Giaroli, Carpio (3’ st De Martino), Setti, Cavazzoli, Andreoli, Foderaro (35’ st Pacella), Lusoli, Sekyere, Davitti (15’ st Corradini S.), Cristiani (3’ st Ouattara poi 32’ st Corradini F.), Travagliati. A disp. Burani, Canalini, Strozzi, Monti. All. Pivetti.

COLORNO: Narduzzo, Morrone, Zaccariello, Vincenzi, Diaw, Bastrini (34’ st Tosolini), Galafassi (44’ st Manghi), Bandaogo (10’ st Arati), Altinier (32’ st Ghirardi), Malivojevic (42’ pt Crescenzi), De Luca. A disp.: Cermaglia, Toma, Buongiorno. All. La Rosa.

Arbitro: Andreoli di Bologna.

Reti: 44’ pt Altinier (C); 5’ st Cavazzoli (A), 18’ st rig. Altinier (C), 30’st Galafassi (C), 46’st Ghirardi (C).

Note: Espulsi al 25’pt il ds Vicini (C) per proteste e al 42’st Pacella (A) per intervento su Zaccariello. Ammoniti Andreoli (A), Morrone, Zaccariello, Diaw, Bandaogo e Altinier (C).

Sconfitta casalinga per l’Arcetana, che crolla nel finale con il Colorno dopo aver giocato alla pari coi forti parmensi per gran parte del match.

Il protagonista, tra gli ospiti, è sicuramente l’ex centravanti della Reggiana Altinier, che trova la doppietta personale col contestato rigore dell’1-2; di Cavazzoli (nella foto), con una bordata che sorprende Narduzzo, il provvisorio 1-1 che aveva regalato qualche speranza ai biancoverdi.