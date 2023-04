Arcetana: servono 3 punti per uscire dal fango

di Federico Prati

Dopo la sosta pasquale, domenica di verdetti (ore 15,30) nell’ultimo round di Seconda categoria, mentre per tutte le altre categorie è la terzultima di ritorno. Già assegnate le corone, infuria la lotta per spareggi promozione e salvezza: nel girone reggiano 6 club si contendono i 4 posti per i play-off coi fari puntati sul match da dentro o fuori del "Maracanà" fra Carpineti e United Albinea, coi pedecollinari condannati a vincere per evitare il sorpasso del Novellara, di scena con la tranquilla Campeginese.

Dopo una lunga rincorsa, la vice-regina Atletico Bibbiano Canossa non può fallire in casa contro il Progetto Intesa, obbligato al blitz per entrare fra le prime 5. Spareggio anche in Sporting Cavriago-Santos 1948 coi locali attualmente condannati ai play-out col Puianello, se il distacco non supererà i 6 punti, mentre i cittadini lottano nei quartieri alti. Tutto nelle mani della Virtus Calerno che, per prolungare la stagione, deve matare la vice-regina Mercury e blindare l’attuale quinta piazza. Finale thrilling nel girone modenese dove il Rubiera si gioca la salvezza nello scontro con la Veloce Fiumalbo, puntando poi tutto sui play-out.

Deve solo vincere il Fellegara sul terreno di Corlo e sperare nei risultati favorevoli per approdare almeno ai play-off dopo aver anche guidato il girone vinto prima di Pasqua dalla Rubierese. Per l’obiettivo minimo della salvezza mantenendo il +8 sulla Don Monari penultima, la Virtus Mandrio chiede strada alla Vis San Prospero già ritornata in Prima categoria.

Debutto per mister Ivano Rossi sulla panchina dell’Arcetana che nella rincorsa salvezza in Eccellenza ospita il Real Formigine dell’esterno d’attacco Hoxha, ex di turno. Attualmente i biancoverdi sarebbero retrocessi senza disputare i play-out a causa del gap di 8 punti dalla Vignolese; out gli squalificati Carpio e Cavazzoli.

Play-out invece garantiti per la matricola Boretto che per cullare l’impresa deve superare fra le mura amiche il tranquillo Sasso Marconi. Tre scontri Reggio-Modena decisivi per la Promozione: Fiorano-BaisoSecchia e Montecchio-Polinago coi team reggiani attualmente appaiati in piazza d’onore, mentre l’Atletic Progetto Montagna prova ad avvicinare la salvezza ospitando la Sanmichelese. Ritorno a casa per i baby ex di turno Fantini e Vezzani che con la loro Vianese incrociano il Vezzano guidato da mister Vinceti, altro recente ex di turno.

Dopo la chiusura dell’era Benetti, l’inedito tandem Gallingani-Vezzani esordisce alla guida della Virtus Libertas nel derby con la Virtus Correggio in un girone C sempre molto intricato.

La capolista Guastalla difende un tesoretto di 4 punti di vantaggio ospitando l’inguaiato Montecavolo.

Il programma

Eccellenza: Arcetana (34)-Real Formigine (58); Boretto (36)-Sasso Marconi (48); Campagnola (25)-Vignolese (42); Rolo (48)-Virtus Castelfranco (68).

Promozione

Girone A: Brescello (37)-Noceto (41).

Girone B: Atletic Progetto Montagna (30)-Sanmichelese (38); Casalgrande (11)-BibbianoSan Polo (45); Castellarano (40)-Riese (37); Fiorano (30)-BaisoSecchia (48); Montecchio (48)-Polinago (25); Scandianese (44)-Fabbrico (63); Vezzano (36)-Vianese (44).

Prima categoria

Girone B: Palanzano (40)-Gattatico (24); Vicofertile (16)-Povigliese (46).

Girone C: Barcaccia (25)-Luzzara (47); Daino S.Croce (47)-Masone (47); Gualtierese (9)-Original Celtic Bhoys (41); Quattro Castella (46)-Celtic Cavriago (31); Real Casina (19)-Boca Barco (26); S.Prospero Correggio (45)-Reggiolo (35); Virtus Libertas (45)-Virtus Correggio (44). Girone D: Consolata (21)-Veggia (16); Sammartinese (59)-Junior Fiorano (20).

Seconda categoria

Girone C: Bedoniese United (18)-Fc 70 (28); Levante (39)-Folgore Fornovo (34); Virtus Calerno (40)-Mercury Pr (45).

Girone D: Atletico Bibbiano Canossa (48)-Progetto Intesa (40); Boiardo Maer (22)-Gatta (11); Borzanese (24)-FalkGalileo (61); Campeginese (31)-Novellara (43) al "Borelli" di Correggio; Carpineti (47)-United Albinea (43); Puianello (18)-Virtus Bagnolo (30); Sporting Cavriago (22)-Santos 1948 (44).

Girone E: Audax Casinalbo (25)-Rubierese (57); Cerredolese (39)-Fox Junior Serramazzoni (23); Corlo (43)-Fellegara (44); Roteglia (44)-Flos Frugi (42); Rubiera (20)-La Veloce Fiumalbo (20); Ubersetto (51)-San Faustino (32).

Girone F: Vis S.Prospero (56)-Virtus Mandrio (22).

Terza categoria

Cadelbosco (44)-Reggio Calcio (51); Cavriago (40)-Invicta Gavasseto (28); Collagna (27)-Casalgrandese (19); Fosdondo (46)-Felina (31) al "Soave" di Bagnolo; Saxum United (66)-Rapid Viadana (51); Sporting Tre Croci (34)-Plaza Montecchio (48) ore 17.15; S.Ilario (36)-Fogliano (28); Vetto (34)-RamisetoLigonchio (18).