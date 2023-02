Arcetana: spareggio salvezza da non fallire

di Federico Prati Due derby e cinque sfide Reggio-Modena nella sesta di ritorno della Promozione (ore 15.30). Allo scoccare dei due terzi di stagione, fari puntati sul D’Arzo dove va in scena Montecchio-Castellarano: la truppa di mister Capanni ha agguantato la piazza d’onore, mentre i rossoblù sono in lotta per rientrare nella zona play-off; ex di turno il fantasista enzano Dallaglio. Brividi al Centro Coni per lo scontro salvezza fra l’Atletic Progetto Montagna e un Casalgrande rilanciato dal prezioso hurrà di domenica scorsa sul Vezzano. Trappola per la capolista Fabbrico che dovrà adattarsi al sintetico del Fiorano, così come la Riese in casa della Sanmichelese. Dopo il ko con la regina, non può distrarsi al Mapiana il BaisoSecchia che attende l’inguaiato Ganaceto rilanciato però dalla cura del neo-mister Bonissone, l’anno scorso alla guida della Gualtierese. Obiettivo riscatto, nonostante numerose assenze per infortunio, nella mente del Vezzano contro i formiginesi dello Smile. Nella Serie A dei Dilettanti spareggio-salvezza da non fallire per l’Arcetana (1 punto nelle ultime 5 gare) che attende i piacentini della Castellana Fontana, penultimi della classe. Fra i biancoverdi out lo squalificato Sekyere, ma rientra l’altro centrocampista Cavazzoli. Viaggi nel modenese per Rolo e Boretto rispettivamente contro Cittadella e...