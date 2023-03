Arcetana, una beffa che fa malissimo

ARCETANA

1

VIGNOLESE

2

ARCETANA: Giaroli, De Martino, Foderaro (42’ st Setti), Cavazzoli, Mammi, Bonacini, Lusoli (18’ st Monti), Cristiani (4’ st Travagliati), Ouattara (16’ st Davitti), Bernabei, Sekyere. A disp. Burani, Corradini S., Casoni, Carpio, Corradini F. Allenatore: Pierfrancesco Pivetti.

VIGNOLESE: Cinelli, Melli, Luccarini, Kane, Tedeschi, Dardani, Selim (43’ pt Incerti), Mekhchane, Girotti, Uhunamure (29’ st Vaccari), Pescatore (40’ st Barbolini). A disp. Cavazza, Semeraro, Musardo, Benatti, Aziz, Frentoaei. All. Perinelli.

Arbitro: Dumea di Bologna.

Reti: 39’ Ouattara (A), 45’ Dardani (V); 41’st Girotti (V).

Note: espulso al 47’st Carpio (A) per proteste dalla panchina. Ammoniti Sekyere e Travagliati (A), Tedeschi e Dardani (V).

Ancora una sconfitta per l’Arcetana, sempre più invischiata nella lotta retrocessione. In via Caraffa passa la Vignolese, che rimonta l’iniziale svantaggio e beffa i bianco-verdi nel finale: la squadra di Pivetti, infatti, parte bene e va in vantaggio al 39’ con Ouattara, che riceve da Sekyere ed insacca da posizione ravvicinata.

Il pari modenese, tuttavia, arriva prima dell’intervallo: è Dardani a battere Giaroli, raccogliendo il calcio d’angolo di Mekhchane, uno dei migliori.

Nella ripresa l’Arcetana si fa viva con una botta di Bernabei di poco a lato, mentre Davitti e Sekyere non riescono ad arrivare sull’assist di Travagliati; a 4’ dalla fine la beffa, ancora su azione di corner: Girotti svetta sulla parabola di Vaccari, la sfera centra la traversa e rimbalza nei paraggi della riga, con l’assistente sicuro nell’indicare il centro del campo.