Arianna Sirbu trionfa a Correggio In campo maschile tutti contro Botti

E’ Arianna Sirbu (nella foto a fianco) ad aggiudicarsi il torneo "Città di Correggio", primo open femminile a livello regionale dell’anno andato in scena sui campi del circolo di via Terracchini con la formula del Rodeo.

L’atleta del Tennis Club Parma, testa di serie numero 4 del seeding, si è fatta strada nella parte alta del tabellone battendo dapprima Arianna Galeazzi (CT Reggio) per 4-3, 4-2, per poi aggiudicarsi con un duplice 4-2 la sfida con la favorita romagnola Clara Marzocchi, 2.7 della classifica FIT.

In finale, invece, è stata la numero 3 Ambra Tommasi (Società Canottieri Casale), che in semifinale aveva approfittato del ritiro di Sonia Pianzi ad arrendersi col punteggio di 4-3, 4-2, al termine di un match equilibrato e ben giocato da entrambe le contendenti.

Questo fine settimana al CT Correggio si fa il bis, dal momento che da oggi a domenica è in programma il torneo open maschile con 50 atleti ai nastri di partenza.

I favori del pronostico sono per il 2.5 parmense Filippo Botti (CT Castellazzo) anche se il livello della competizione è decisamente alto e le sorprese sono dietro l’angolo: in ogni caso lo spettacolo non mancherà sicuramente.

Nelle stesse date il CT Albinea ospita, invece, il Rodeo Winter Weekend, manifestazione giovanile riservata alle categorie Under 12 e Under 14 maschili e femminili.