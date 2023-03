Arrampicata: sfida per 30

Saranno una trentina gli atleti con disabilità pronti a sfidarsi per la prima tappa di Coppa Italia Paraclimbing sulle pareti della palestra di arrampicata ’Just Climb!’ Presenti Nadia Bredice e Lucia Capovilla, entrambe medagliate ai Mondiali moscoviti 2021. L’appuntamento è per oggi in via Caduti delle Reggiane 24a per la prima prova di Coppa Italia paraclimbing. Atleti suddivisi per categorie B (ciechi) AL e AU (amputati arti superiori e inferiori): inizieranno le qualifiche stamattina per disputare alle 17 le finali. L’accesso agli spettatori è gratuito. Domani, invece, sempre alla ’Just Climb!’, il raduno della Nazionale italiana paraclimbing.