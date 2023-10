Arriva l’Nba Basketball School

L’Nba Basketball Schoool arriva in terra reggiana. Il prossimo 14 novembre la Pallacanestro Scandiano ospiterà una tappa del Player Clinic Tour della prestigiosa lega cestistica americana, accogliendo al PalaRegnani giovani di ambo i sessi dagli 8 ai 15 anni. A lavorare sul campo ci sarà lo statunitense Donnie Arey, che ha iniziato la sua carriera in Nba con gli Orlando Magic per poi condurre camp e clinic con le più importanti franchigie, affiancando Steph Curry, Michael Jordan, LeBron James e tanti altri. Con lui Flavio Fioretti, allenatore italiano con una lunga carriera in Serie A, visto anche a Reggio nelle vesti di assistente. "Come società pensiamo che questa sia un’occasione per i nostri ragazzi per poter fare un’esperienza "unica", lavorando accanto a coach di statura internazionale, cosa che non accade tutti i giorni e che rappresenta un "unicum" nel nostro territorio. Con lo stesso spirito con cui Pallacanestro Scandiano ha accettato di collaborare a questa iniziativa, siamo certi che avrà il successo che merita" sono le parole del presidente della società di casa, Lucky Belisario.