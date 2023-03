Arrivano altri 524 biglietti A Rimini 2.000 tifosi granata

di Francesco Pioppi

Il popolo di fede granata si prepara ad un altro ‘esodo’ verso la Romagna. Dopo i quasi tremila reggiani presenti a Cesena per il derby del 20 febbraio, sabato saranno quasi duemila quelli che coloreranno gli spalti del ‘Romeo Neri’ di Rimini. E’ stata infatti accolta la richiesta della Reggiana di poter avere a disposizione più biglietti visto che i 1288 messi inizialmente in vendita erano stati bruciati via in poco più di 24 ore. A questi si aggiungono quindi altri 524 tagliandi che però – è bene specificarlo a chiare lettere – potranno essere acquistati solo al ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16B (che resterà aperto eccezionalmente fino alle 22) e solo attraverso il pagamento con carta di credito. Il settore ‘sdoganato’ è la tribuna laterale ovest e i prezzi sono 19,50 euro per il biglietto intero, 16,50 euro per il ridotto donne e over 65, mentre pagheranno solo 3,50 euro gli Under (dai 4 ai 17 anni). La vendita proseguirà fino all’esaurimento dei biglietti e – visto l’entusiasmo dimostrato dagli ultras granata- è quindi probabile che già oggi si arrivi a toccare la quota complessiva di 1812. L’atmosfera sarà quindi suggestiva e carica di entusiasmo, come si addice ad ogni derby che si rispetti. Per abituarsi al sintetico che troverà al ‘Romeo Neri’, la truppa di Diana in questi giorni si sta allenando nell’impianto cittadino del ‘Santos’ che ha il medesimo fondo. Ieri intanto Adriano Montalto ha ricevuto il premio dedicato allo storico tifoso granata Mirco Valli, scomparso prematuramente alcuni anni fa. In rappresentanza del gruppo di tifosi che ha istituito il premio hanno partecipato alla cerimonia Giuliano Valli, Orfeo Vezzani e Luca Brindani che hanno consegnato la targa di ricordo per il compagno di tifo granata, spiegando al calciatore granata i valori e i principi che hanno sempre contraddistinto la passione di Mirco per la sua amata ‘Regia’. Gli amici di Mirco hanno anche realizzato una t-shirt personalizzata, dedicata al premio, giunto alla quarta edizione.

"Sono onorato di ricevere questo premio e di venire accostato ad una persona con questi valori – ha affermato Adriano Montalto – mi ha fatto davvero piacere ascoltare la storia di questo tifoso, che non conoscevo, e sapere che sono stato scelto per rappresentare lo spirito e la passione con cui ha sempre seguito la Reggiana".

L’attaccante siciliano riceve quindi il riconoscimento dopo Alvini, premiato nella prima edizione del 2020, il presidente onorario Amadei (2021) ed il capitano Paolo Rozzio (2022).