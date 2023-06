Arrivano due addii a sorpresa Partono anche Venturi e Laezza

Per un gruppo di giocatori confermati ce n’è un altro, ancora più nutrito, che invece lascia la Reggiana.

Parliamo di Giacomo Venturi, Matteo Voltolini, Alessandro Marconi, Giuliano Laezza, Michele Cremonesi, Fausto Rossi, Marco Rosafio e Daniele Sciaudone.

Molti di questi sono addii annunciati - Rossi per esempio aveva già salutato i tifosi nei giorni scorsi con un post sui social –, ma anche Sciaudone e Rosafio erano dati per sicuri partenti, mentre un paio di nomi come Venturi e Laezza rappresentano una sorta di ‘novità’. Il portiere infatti, almeno inizialmente, sembrava potesse avere qualche chance di restare un altro anno magari per fare il ‘secondo’ a un estremo difensore di categoria, mentre per il difensore non era da escludere a prescindere una conferma, per diventare un uomo da ‘rotazione’.

Invece nessuno dei due continuerà con la maglia granata anche se entrambi – dopo l’ottimo campionato disputato agli ordini di Aimo Diana - non dovrebbero avere problemi a trovare una nuova sistemazione, magari con un contratto pluriennale che li tuteli ancor di più dal punto di vista economico.

Analizzando ancor più in profondità, si nota come il direttore sportivo Roberto Goretti abbia deciso di rifondare completamente il reparto dei portieri. Saranno quindi tre i volti nuovi che vedremo a difendere i pali della Reggiana. Il titolare sarà certamente di alto livello, con già esperienze in categoria, il secondo sarà probabilmente un giovane di prospettiva e il terzo andrà valutato a seconda delle opportunità che offrirà il mercato.

Viste le prime mosse, si può dedurre che i cambiamenti all’interno della rosa saranno molto profondi.

Comprensibile, dal momento che si è di fronte ad una nuova guida tecnica e quindi ad una impostazione tattica completamente diversa rispetto a quella precedente.

Con Nesta infatti la difesa sarà schierata certamente a 4 uomini, poi bisognerà capire – anche in base ai colpi di mercato che potranno essere effettuati – se si farà il 4-2-3-1, il 4-3-3 o la variabile col trequartista (4-3-1-2).

In serata il club ha diffuso un comunicato per salutare i calciatori in partenza: ‘Ad ognuno di voi va la gratitudine del club e di tutta la famiglia granata per aver contributo ogni giorno, ciascuno dando il massimo, a raggiungere l’obiettivo finale di questa stagione straordinaria: la promozione in Serie B. Le emozioni di questa vittoria resteranno per sempre nel cuore di tutta la città di Reggio Emilia e ci uniranno per sempre nel ricordo di una grande impresa, che accomuna tutti coloro che l’hanno vissuta e che rimarrà impressa per sempre nella nostra storia’.

Francesco Pioppi