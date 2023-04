Aselli in panchina: allena gli Amatori Uisp

di Antonio Lecci

E’ tornato ad allenare "in casa", Fabio Aselli, tra gli anni Ottanta e Novanta validissimo centrocampista anche nella massima serie (25 partite), in società come Sampdoria e Cesena, fino a militare nel Parma, vestendo anche il granata della Reggiana nel 1990-91 (2 presenze in Serie B).

Aselli, sessantenne, ora è allenatore dell’Us Sarmog San Girolamo, formazione che milita al campionato provinciale Master Uisp. Per l’ex granata, che abita a Guastalla, è un modo per restare a contatto diretto con il mondo del calcio, senza andare troppo lontano da casa. E nel campionato Amatori l’Us Sarmog sta dominando, con un primo posto che regge ormai dall’inizio del torneo.

"Ho allenato a lungo i ragazzi, delle giovanili del Parma fino a formazioni di Novellara, Rolo, Dosolo… Ma alla mia età è faticoso reggere il confronto fisico con i giovanissimi. Meglio allenare calciatori adulti, tecnicamente formati, ai quali non devi insegnare l’abc di questo sport. Ai bambini e ragazzini devi mostrare i movimenti, li devi eseguire in modo pratico. Ed è faticoso. A San Girolamo alleno persone che i movimenti li conoscono. Non devo sforzarmi troppo dal punto di vista fisico…", spiega Aselli. Il quale ha accettato con gioia la proposta arrivata da San Girolamo, dal presidente Sergio Bertoli, che a inizio campionato ha voluto proprio Aselli come allenatore della squadra del paese.

"Mi sto trovando molto bene, in un clima senza tensioni e circondato da giocatori che dimostrano il massimo rispetto. Non ovunque è così. Sono educati, volenterosi. E per me è un’occasione per tenermi in forma, correndo e giocando con loro", aggiunge Fabio.

Che continua a seguire con passione anche le gesta della Reggiana, con la speranza di una meritata promozione in Serie B da conquistare il più presto possibile.

La società di San Girolamo è stata fondata nel 1985 con il contributo del paese per la costruzione degli spogliatoi. Nel 1997 la vittoria del campionato provinciale con la finale allo stadio Mirabello. "Ora siamo in vetta alla classifica – commenta il presidente Sergio Bertoli, pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti in questo campionato – anche grazie al mister Fabio Aselli, che con le sue capacità tecniche e umane è riuscito a formare un’ottima squadra e un grande gruppo".

L’Us Sarmog di San Girolamo conta giocatori amatoriali di tutta la zona, ma con un’età media piuttosto bassa, che non supera i 25 anni.