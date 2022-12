Atleti sordi in campo oggi e domani Big match con Modena e Puianello

Appuntamenti interessanti quelli in programma nei prossimi giorni a Castelnovo Monti, in occasione dei raduni della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) che da oggi a venerdì vedranno in Appennino la nazionale di basket femminile, medaglia d’argento alle Deaflympics (le Olimpiadi dei sordi che si sono svolte in Brasile in maggio) e la nazionale di volley maschile, che nella stessa manifestazione si è assicurata la medaglia di bronzo. Le due nazionali saranno protagoniste di due amichevoli aperte al pubblico e a ingresso gratuito: oggi alle 17 al Palazzetto Bonicelli, la nazionale di volley sordi affronterà Modena, formazione di Serie B. Domani alle 16,15, al Palazzetto Giovanelli, la nazionale basket sorde sfiderà il Basket Team Puianello (nella foto). Non mancherà certo lo spettacolo in questi due incontri, visto l’alto livello di tutte le squadre coinvolte. Le due nazionali si alleneranno nelle strutture di Castelnovo e avranno occasioni per conoscere il territorio e incontrare la comunità, con una visita alla latteria sociale Casale di Bismantova e la partecipazione al ’Brindisi dello sport’, appuntamento rivolto alle società del territorio.