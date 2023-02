Atletica Dopo tre anni torna la mitica "Caretera ed Rubéra"

Si poteva stare più di tre anni senza la mitica "Caretera ed Rubéra"? No, e infatti la manifestazione organizzata dalla Podistica Rubierese in collaborazione con il comune e con la Croce Rossa Italiana, assente da febbraio 2020, torna domenica sulle strade di Rubiera, con quattro percorsi non agonistici.

Perché, come dice la società organizzatrice, "è ora di riprendere le vecchie abitudini". Il ritrovo delle non competitive è in piazza Gramsci (centro storico) alle 8, con la partenza che sarà data però alle 9,30. Si tratta di tre percorsi, rispettivamente di km 4,5, 8 e 11, con quest’ultimo che si svolgerà in parte entro il bosco di villa Spalletti.

Per quanto riguarda la breve distanza dedicata alle scuole dell’infanzia, ritrovo alle 9,30 e partenza alle 9,45 su poche centinaia di metri. L’iscrizione è fissata in due euro per tutti e i fondi raccolti andranno ad iniziative sociali, in particolare rivolte ai bambini. A tutti gli iscritti andrà comunque un premio di partecipazione; previsti ristori sui percorsi e all’arrivo. Domenica 5 marzo sarà poi la volta del Mimosa Cross di Albinea.