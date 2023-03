Attesi a Verona ben 500 tifosi

Sono circa un centinaio i biglietti ancora disponibili per la trasferta di Verona. Il riferimento è alla ‘curva’ riservata ai biancorossi all’interno dell’Agsm Forum, visto che c’è anche la possibilità acquistarli in altri settori, senza limitazioni. Per l’occasione attesi quasi 500 reggiani. Circa metà raggiungerà Verona a bordo di uno dei quattro pullman organizzati e offerti dalla società. La partenza è prevista domani alle 15 dal parcheggio del centro commerciale ‘L’Ariosto’, in viale Rodolfo Morandi numero 16. Biglietti acquistabili anche su Vivaticket o allo Store oggi aperto dalle 10 alle 19.