Avanti tutta: Fiorenzuola domato in 25 minuti

REGGIANA

2

FIORENZUOLA

0

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Hristov, Laezza; Guglielmotti (42’st Fiamozzi), Kabashi (28’st Vallocchia), Cigarini (16’st Muroni), Nardi, Guiebre; Pellegrini (16’st Capone), Lanini (28’st Varela). A disp.: Voltolini, Cauz, Rossi, Rosafio, Cremonesi, Montalto, Chiesa. All.: Diana

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Oddi; Currarino (14’st Stronati), Fiorini (34’st Di Gesù), Piccinini; Sereni (34’st Giani), Mastroianni (28’st Scardina), Morello (28’st Egharevba). A disp.: Sorzi, Iselle, Frison, Sartore, Coghetto, Cavalli. All.: Tabbiani

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Allocco di Bra e Cesarano di Castellammare di Stabia; IV ufficiale Cortese di Bologna)

Reti: Pellegrini al 12’pt, Lanini al 25’pt.

Note: spettatori 5162, per un incasso lordo di 44.950,94 euro. Ammonito Fiorini. Angoli: 1-2. Recuperi: 1’ e 3’.

di Giuseppe Marotta

Le grandi squadre giocano così: con sicurezza, consapevolezza e qualità tecniche abbinate a fame di vittoria. La Reggiana vince la 7ª partita di fila (l’11ª nelle ultime 12) e sale a 58 punti, allungando a 16 la striscia di partite senza sconfitte.

Il vantaggio su chi insegue rimane invariato (2-1 Virtus Entella a Imola e 3-0 del Cesena a Recanati): +7 punti sui bianconeri, +9 sui liguri. Numeri da record i 42 gol fatti e i 14 concessi.

Sicurezza e consapevolezza, dicevamo, perché la partita non è mai stata in discussione: il Fiorenzuola nello sviluppo della manovra è una squadra con un’identità precisa, ma serve altro contro una Reggiana che ha un obiettivo in testa talmente nitido da sembrare quasi tangibile.

Poi qualità tecniche e fame di vittoria: perché i due gol di serata ne sono emblema.

Nel tabellino figurano Pellegrini e Lanini (entrambi all’8° centro), ma Cigarini e Guglielmotti sono gli architetti delle due perle.

Prima un sontuoso ’Ciga’ apre per Guglielmotti che ara la fascia, sterza su Morello e crossa preciso per Pellegrini che attacca il primo palo con cattiveria propria di chi non è mai sazio (testa e gol).

Poi ancora: il numero 8 vede un corridoio sconosciuto ai più, Guglielmotti ringrazia e serve Lanini che imita ’Pelle’ nel movimento, ma usa il destro.

Viene da sorridere nel ripensare al 5-0 dell’andata: una vita fa.

I guanti di Venturi si sporcano solo al 33’: volo sul reggiano (ed ex granata) Piccinini.

Nella ripresa gestione delle forze: al 68’ peccato per il gol annullato a Guglielmotti (sinistro a giro); punito il tentativo di Lanini, sulla traiettoria e giudicato attivo.

Per la seconda gara di fila zero ammonizioni granata.

Prossima tappa Ancona, si gioca sabato alle 17.30.

Ieri si è chiuso il mercato: fuori lista andranno Sciaudone, Chiesa e Nicoletti.