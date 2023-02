Ave Aleotti è terza al ’Pallino d’Oro’

Terza piazza per Ave Aleotti nell’edizione n° 28 del Pallino d’Oro femminile, gara nazionale individuale di categoria A-B-D andata in scena alla bocciofila Arci Tricolore Campegine con la direzione di gara del reggiano Sandro Serafini. L’atleta della Cavriaghese, dopo aver battuto Ola Chiesi Mazzanti (Persicetana) nei quarti, si è arresa al penultimo atto della manifestazione contro la futura vincitrice Laura Picchio (Bocciofila Spello Perugia), che si è poi aggiudicata il primo posto battendo nel match decisivo Ilaria Soccini (Minopriese Como). Sconfitta in finale, invece, per Maurizio Mussini: il pluridecorato reggiano, tesserato per l’Arcos Bocce Brescia, ha chiuso secondo il primo Memorial "Roberto Botticini", gara a invito riservata a coppie di categoria A disputata a Brescia. Insieme a Daniel Palazzi ha perso contro Christian Andreani e Ferdinando Paone (Possaccio Verbano Ossola).