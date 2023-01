Bagnolese a gonfie vele A Salso ottiene la terza vittoria di fila

Salsomaggiore

0

Bagnolese

2

SALSOMAGGIORE: Frattini, Lasagni (38’st Aissaoui), Morigoni (34’st Dattaro), Fortunati, Bran, Furlotti, Berti (29’st Brasacchio), Pedretti (4’st Ziliotti), Orlandi (7’st Habachi), Bernasconi, Selloum. A disp.: Mora, Kamisi,Segantini, Sakymah. All.: Bonini

BAGNOLESE: Auregli, Ghizzardi, Saccani, Vezzani (43’st Riccelli), Bertozzini, Cocconi (27’st Uni), Quitadamo, Bruno (45’st Savino), Tzvetkov (15’st Sakoa), Salvatore Ferrara, Pio Ferrara (37’st Calabretti). A disp.: Giaroli, Marani, Romanciuc, Riccelli, Palma. All.: Gallicchio

Arbitro: Moncalvo di Collegno

Reti: Cocconi al 31’pt, Pio Ferrara al 3’st.

Note: ammoniti Vezzani, Bran, Morigoni e Saccani. Recuperi: 3’ e 5’.

La Bagnolese sta vivendo un momento d’oro: terza vittoria consecutiva, che allontana la zona retrocessione diretta (rossoblù a quota 25, +4 sullo Scandicci).

Sulla carta non era una domenica proibitiva, considerando che il Salsomaggiore del grande ex Lauro Bonini è ultima con 7 punti (non ha mai vinto, 7 pari e ben 17 sconfitte). Vincere, però, non è mai scontato. E, infatti, la partita ha detto che il Salsomaggiore ha creato occasioni e forse meritava qualcosina in più, ma la Bagnolese ha dimostrato grande spirito ed è stata cinica. Dopo un inizio vivace dei parmensi, la Bagnolese passa avanti alla mezzora: Cocconi, di testa, risolve una mischia da corner. Poco dopo i padroni di casa quasi imitano i reggiani, ma il tiro di Furlotti esce di un soffio. La ripresa: Salvatore Ferrara serve il fratello Pio che con un diagonale da ottima posizione non può sbagliare: è 2-0 Bagnolo. Il Salso non ci sta e risponde con Bernasconi: palo pieno. Poi sempre Bernasconi e Morigoni ci riprovano: prima bravo Auregli, poi la sfera esce di poco. A fine partita l’ex trainer della Bagnolese Lauro Bonini, oggi al Salsomaggiore, dirà: "Abbiamo creato diverse occasioni, ma la Bagnolese ha esperienza, ha identità precisa, e nei momenti giusti sono stati bravi, anche se siamo stati ingenui sul primo gol". Bonini prosegue: "Dispiace per il primo tempo, nella ripresa è emerso un calo notevole a causa della fatica, tre gare in una settimana si sono fatte sentire: le abbiamo pagato più noi che loro".