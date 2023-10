Bagnolese-Brescello, una sfida dal sapore antico

Il cambio dell’ora (si gioca alle 14.30) segna il tour de force per il calcio dilettanti in vista dell’infrasettimanale di Ognissanti. Due derby focalizzano mettono pepe sulla Promozione: si ritrovano dopo 10 anni Luzzara e Sammartinese, per la prima volta di fronte in questa categoria con una sfida insaporita dall’ex di turno mister Mauro Reggiani per diversi anni sulla panchina luzzarese. Fra i locali recente ex il puntero Ligabue, sbarcato in estate alla corte del trainer Silvestri.

Si preannuncia grande pubblico anche allo "Spezzani" per il derbyssimo d’alta quota fra BaisoSecchia e Vianese che l’anno scorso segnò l’inizio dell’avventura di mister Iemmi alla guida degli ospiti. I gialloblù puntano a riscattare il ko di domenica scorsa e all’aggancio agli avversari in seconda piazza. Big-match a San Polo per la capolista BibbianoSan Polo che attende la sorprendente matricola United Carpi. Protagonista di 4 hurrà in stecca con ascesa in zona play-off, lo Sporting Scandiano viaggia sul sintetico della quadrata Sanmichelese. Nella trasferta di San Felice, cerca continuità l’Atletic Progetto Montagna rilanciato da due successi in fila che hanno tolto la maglia nera. Nella Serie A dei Dilettanti ricorda scontri epici il match Bagnolese-Brescello, ma oggi i rossoblù annaspano all’ultimo posto in graduatoria, mentre i gialloblù si sono fusi con la Piccardo Traversetolo dando vita ad un nuovo sodalizio che punta a consolidarsi.

Serve la gara perfetta e anche qualcosa in più alla matricola Montecchio che rende visita alla modenese Cittadella, capolista a punteggio pieno coi reggiani Arati e Malivojevic. Scontro fra matricole in Fabbrico-Zola Predosa con pesanti punti in palio. In Prima categoria l’avventura del neo-mister Marco Bertacchi alla corte del Carpineti inizia dallo scontro salvezza nella tana del Lama 80. Scontro al vertice fra la Povigliese e la neo-capolista Virtus Libertas, mentre il Guastalla insegue il tris di hurrà consecutivi nel derby contro la Virtus Correggio. Debutto sulla panchina della Borzanese per l’esperto trainer Gian Paolo Benetti che dovrà misurarsi nel derby col Roteglia.

Le gare

Eccellenza: Bagnolese (1)-Brescello Piccardo (12); Correggese (16)-Rolo (8); Cittadella (24)-Montecchio (7); Fabbrico (11)-Zola Predosa (10).

Promozione. Girone A: Alsenese (18)-Boretto (9); Carignano (12)-Campagnola (12); Luzzara (11)-Sammartinese (8); Real Sala Baganza (11)-Riese (9). Girone B: BaisoSecchia (15)-Vianese (18); BibbianoSan Polo (21)-United Carpi (18); Fiorano (5)-Castellarano (15); Next Gen Terre di Castelli (2)-Arcetana (16); Sanmichelese (11)-Sporting Scandiano (16); San Felice (9)-Atletic Progetto Montagna (6); Vezzano (8)-Virtus Camposanto (7). Prima categoria. Girone B: Celtic Cavriago (5)-Casalese (8). Girone C: Guastalla (11)-Virtus Correggio (4); Original Celtic Bhoys (9)-Viadana (7); Povigliese (10)-Virtus Libertas (12) a Castelnovo Sotto; Reggiolo (5)-Virtus Cibeno (3); Rubierese (7)-Solierese (10); S.Prospero Correggio (3)-Daino S.Croce (11); Vis S.Prospero (12)-FalkGalileo (3). Girone D: Lama 80 (4)-Carpineti (3); Madonnina (6)-Casalgrande (18).

Seconda categoria. Girone B: Fc 70 (1)-Fonta Calcio (16); Gattatico (8)-Virtus Calerno (8); Levante (9)-Mezzani (3). Girone D: Montecavolo (3)-Gualtierese (10); Novellara (6)-Virtus Bagnolo (7); Rapid Viadana (7)-Barcaccia (8); S.Faustino (6)-Reggio Calcio (8); Santos 1948 (12)-Saxum United (11); Sporting Cavriago (7)-United Albinea (8). Girone E: Audax Casinalbo (2)-Rubiera (6); Borzanese (8)-Roteglia (11); Cerredolese (10)-Junior Fiorano (5); Fellegara (8)-Fonda Pavullese (4); Fox Junior Serramazzoni (14)-Boiardo Maer (8). Girone F: Fortitudo (10)-Virtus Mandrio (12).

Terza categoria. Girone A: Felina (10)-RamisetoLigonchio (4); Fogliano (6)-Casalgrandese (16); Invicta Gavasseto (5)-Gatta (3); Sporting Tre Croci (8)-Amici di Davide (9). Girone B: Corcagnano (10)-Cadelbosco (7); Inter Club Pr (4)-S.Ilario (15); Montebello Pr (11)-Fosdondo (9); Plaza Montecchio (10)-Cavriago (10) al "D’Arzo" di Montecchio.