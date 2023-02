Bagnolese, ci vuole proprio un’impresa

E’ l’ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, al via per tutti alle 14,30, con la Bagnolese che ospita la Pistoiese, mentre in trasferta sono Correggese e Lentigione, rispettivamente sul campo di Ravenna e Corticella.

BAGNOLESE. Iniziamo dall’unica partita interna per dire che al Fratelli Campari arriva una squadra di grande blasone con una stagione, quella 198081 con i vari Lippi, Agostinelli e Chimenti, addirittura in Serie A.

Oggi i tempi sono chiaramente cambiati, ma l’attuale Pistoiese, che proviene comunque dalla Serie C, è la seconda forza del campionato e non ha ancora deposto le armi per un possibile aggancio alla Giana Erminio. Il suo allenatore è Luigi Consonni, il bomber è Matteo Barzotti con 9 reti, ma la forza dei toscani è soprattutto la difesa, visto che è la migliore in assoluto del campionato.

I toscani hanno perso davvero poco, solo tre partite come la Giana Erminio, anche se oggi a Bagnolo si presentano con diverse assenze. Probabile invece l’arrivo di un nutrito gruppo di tifosi.

La Bagnolese è priva dello squalificato Vezzani (seconda giornata) e potrebbe mettere a referto l’albanese Sakaj, regolarmente tesserato.

LENTIGIONE. Il Corticella è 11° con 33 punti, ma il Lentigione, che ne ha 30 ed è 15°, in caso di successo potrebbe raggiungerlo. La classifica, nella parte centrale, è veramente corta, al punto che dalla nona alla 15ª (prima squadra ai play-out) ci sono soltanto 5 punti di differenza.

I bolognesi, il cui attaccante principe è Oubakent con 7 reti, sono più forti lontano da casa, ma il Lentigione è con il Salsomaggiore l’unica squadra ad aver vinto una sola gara in trasferta.

Se è vero che il Corticella ha sconfitto Giana, Pistoiese e Forlì, è altrettanto vero che la formazione di Alessandro Miramari non è riuscita a dare continuità al suo cammino. Il Lentigione, privo dello squalificato Agnello, può fare il colpaccio e si affida in particolare al bomber Formato; mister Beretti crede in una svolta del campionato e il campo del Corticella potrebbe davvero essere quello giusto.

CORREGGESE. Altra squadra che soffre tanto in trasferta, e la partita a Ravenna, contro la sesta in classifica a 41 punti, non è proprio l’ideale.

Il Ravenna di Massimo Gadda (ex giocatore della Reggiana negli anni 198385) è a un solo punto dai play-off e crede in questa gara anche se lamenta diversi infortunati e gli squalificati Abbey, Magnanini e Marangon.

Il suo attaccante principe è Marco Guidone, ex Reggiana 201617.

In casa correggese si registra solo l’assenza del difensore di fascia Sabri Mhadhbi che si è infortunato nel derby col Lentigione.

