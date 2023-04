Bagnolese, devi stendere i ragazzi di Ciccio Baiano Per la Correggese obbligatorio il blitz a Salso

Si disputa oggi con inizio gare alle 15, la sedicesima di ritorno e dunque quart’ultima di regular season, prima di play-off e play-out. Bagnolese e Correggese cercano punti salvezza, prima del derby probabilmente fratricida di domenica prossima al Borelli, mentre il Lentigione è un po’ più tranquillo (oggi è salvo) e dunque può affrontare con più serenità la gara interna a Sorbolo Mezzani.

Bagnolese. E’ il solito ritornello, è ancora in lizza nonostante tutto e deve vincere contro un’Aglianese in buone condizioni di salute. Il portiere Michele Giaroli (foto) e compagni sono penultimi a 33 punti, i toscani di Ciccio Baiano ottavi a 49, a soli tre punti dai play-off. La formazione pistoiese capitanata da Lorenzo Remedi (ex Lentigione) in trasferta non va benissimo, basti pensare che ha colto gli stessi punti della Bagnolese (18) che a sua volta fatica di più in casa. Attenzione a Edoardo Mariani, bomber con 9 gol. Arbitra Samuel Dania di Milano.

Lentigione. E’ l’altra squadra che gioca in casa, 12ª a 44 punti contro i 50 del Real Forte Querceta che è sesto a -2 dai play-off. La formazione di Simone Venturi punta su Francesco Verde (12 gol), ma anche sull’esperienza di Pegollo, mentre i 15 gol di Formato parlano da soli. Il Lenz ora è fuori dalle zone calde ma deve comunque guardare la classifica, sarà privo dello squalificato Nicolas Cortesi. Arbitra Anna Frazza di Schio, 20ª presenza stagionale, 12ª in Serie D.

Correggese. Gioca a Salsomaggiore, che occupa l’ultimo posto con 12 punti ed è già aritmeticamente retrocessa. Al suo tecnico, Lauro Bonini, non è riuscito il miracolo e la formazione parmigiana torna in Eccellenza dalla quale fu promossa per aver raggiunto la finale di Coppa Italia. Il suo bomber è Federico Berti, nipote dell’azzurro Nicola. La Correggese non avrà in panca Antonio Soda, squalificato un turno; la formazione dovrebbe essere al completo. Arbitra Edoardo Panici di Aprilia.

Claudio Lavaggi