Bagnolese, difesa decimata

Sono tre i giocatori squalificati delle squadre reggiane di Serie D, oltre a Paolo Beretti, allenatore del Lentigione. E iniziamo da quest’ultimo, anche perché le giornate di squalifica sono due, maturate dopo l’espulsione avvenuta nella gara interna con il Sant’Angelo.

La motivazione è "per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro". Ora Beretti salterà la trasferta di domenica a Gorgonzola in casa della capolista Giana Erminio e la successiva gara in casa di domenica 19 contro il Carpi. In panchina andrà il secondo Massimo Iotti.

A livello di giocatori, viene decimata la difesa della Bagnolese, con Capiluppi che deve ancora scontare due giornate. A lui si aggiungono Andrea Bertozzini e Filippo Ghizzardi, giunti entrambi alla quinta ammonizione. Tutti e tre salteranno la gara interna con il Real Forte Querceta.

Una squalifica anche in casa Correggese, con Abel Gigli appiedato per un turno per la quinta ammonizione: il difensore salterà la trasferta di Carpi.

Juniores. Bagnolese-Ravenna 1-2, Corticella-Correggese 3-1, Salsomaggiore-Lentigione 1-1. Bagnolese e Correggese sono settime appaiate a 30 punti, 11° a 20 punti il Lentigione.

c.l.