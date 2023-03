Bagnolese e Correggese a caccia di punti

di Claudio Lavaggi

Undicesimo turno oggi del girone di ritorno del campionato di Serie D, con in casa Lentigione e Correggese, mentre a viaggiare è la sola Bagnolese. Fischio d’inizio alle 14.30.

Lentigione. Continua la rimonta dei rivieraschi che si sono portati al decimo posto con 39 punti e oggi ospitano alla Immergas Arena di Sorbolo Mezzani il Sant’Angelo team lodigiano 16° a 35 e invischiato nella lotta per non retrocedere. I lombardi, allenati da Roberto Gatti, fuori dalle mura amiche sono più che abbordabili, mentre il Lentigione sa far valere il proprio fattore campo. Francesco Gobbi con 11 reti è il bomber del Sant’Angelo, il Lentigione risponde con Formato, giunto a quota 14.

Correggese. La formazione di Soda, 17ª a 32 punti, attende al Borelli il Prato (13° a 38), ma i toscani quest’anno hanno avuto un paio di "disgrazie regolamentari", sono stati penalizzati di tre punti ed hanno pure perso a tavolino una gara che avevano vinto sul campo. L’allenatore è Lucio Brando, il bomber è Mobilio con 11 reti. Ai reggiani mancano il portiere Bertozzi e Simoncelli, appiedati per due turni. Correggio in casa fa sempre bene, il Prato in trasferta si difende alla grande.

Bagnolese. "Sappiamo che la trasferta in casa dello United Riccione di Mattia Gori è una gara durissima – dice il d.s. rossoblù Vigliotta – ma oramai il campionato volge al termine e noi dobbiamo cercare di vincere per colmare quel gap che oggi ci vedrebbe fuori anche dai play-out. Riguardo alla squalifica di tre turni a Capiluppi, le immagini dimostrano chiaramente che non c’è stato un pugno, ma solo un contatto. Abbiamo fatto ricorso, siamo fiduciosi che gli tolgano almeno una giornata, anche se le immagini non costituiscono una prova". Il Riccione è sesto a 39 punti, uno soltanto fuori dai play-off, la Bagnolese è terzultima a 27. I romagnoli punto sul bomber Francesco Gobbi (11 gol), la Bagnolese risponde con Tzvetkov a 7.

Programma 11ª di ritorno: Lentigione-Sant’Angelo, Correggese-Prato, Sammaurese-Ravenna, Mezzolara-Crema, Scandicci-Aglianese, Fanfulla-Forlì, Real Forte-Corticella, Pistoiese-Salso, Giana-Carpi, Riccione-Bagnolese.

Classifica: Giana 58, Pistoiese 56, Forlì 49, Ravenna 45, Carpi 44, Riccione 43, Aglianese, Sammaurese e Fanfulla 42, Lentigione, Real Forte e Corticella 39, Mezzolara e Prato 38, Crema 36, Sant’Angelo 35, Correggese 32, Bagnolese 27, Scandicci 25, Salso 11.