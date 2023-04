Bagnolese e Correggese: serve lo sprint decisivo

di Claudio Lavaggi

Il cerchio inizia davvero a stringersi: a tre giornate dalla fine del campionato di Serie D, le tre formazioni reggiane non sono ancora salve.

In fondo alla classifica c’è il Salsomaggiore a 13 e già retrocesso, e a salire troviamo Scandicci e Bagnolese a 36 (oggi i toscani vantano una miglior differenza reti e dunque sono terzultimi), Correggese a 41, Santangelo e Mezzolara a 42, Crema e Lentigione a 44.

Queste due ultime a oggi sarebbero salve, perché fuori dalle ultime sei. Nulla si sa invece riguardo alla penalizzazione che potrebbe arrivare al Fanfulla, per utilizzo in più gare di un giocatore squalificato.

Oggi i lodigiani hanno 46 punti e le "voci di corridoio" parlano di 4 punti in meno. Purché la sentenza non arrivi a campionato finito… Ma la giornata odierna potrebbe cambiare molto soprattutto tra Correggese e Bagnolese che si affrontano alle 15 allo stadio Borelli sotto la direzione del brindisino Luca Tagliente.

La Correggese ha Simoncelli in precarie condizioni fisiche, la Bagnolese è priva degli squalificati Cocconi (tre turni) e Tzvetkov e fa appello al suo grande carattere. Le due squadre si conoscono benissimo, all’andata il Fratelli Campari di Bagnolo vide il clamoroso successo ospite per 4 a 1.

La Bagnolese è in serie positiva da cinque turni, la Correggese in casa ha sempre fatto bene, con una difesa che a livello di gol subiti è appena dietro alle prime della classe. I due tecnici, Antonio Soda da una parte e Claudio Gallicchio dall’altra, non nascondono la difficoltà del confronto e l’importanza che potrà avere sulla classifica finale.

A San Mauro Pascoli, sotto la direzione di Gianluca Li Vigni di Palermo c’è il ritorno sulla panchina del Lentigione di Eugenio Benuzzi che, arrivato ad ottobre al posto di Togni, in pratica diresse la sua squadra (contro il Mezzolara) per soli 16 minuti. Il cambio di allenatore ha comunque sorpreso l’ambiente della Serie D, in ogni caso Benuzzi ha dichiarato di non voler apportare nessuno stravolgimento tattico.

"Se non stessi bene sarei qui – dice Benuzzi – ora voglio pensare solo alla gara con la Sammaurese. Andiamo per vincere, non facciamo nessun calcolo e al fischio finale voglio vedere una squadra che non abbia più un grammo di energia". Al Lentigione manca lo squalificato Sabotic mentre i romagnoli di Marco Martini sono annunciati al completo.

