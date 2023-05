Bagnolese, è retrocessione A Fanfulla l’ultimo ko

FANFULLA

1

BAGNOLESE

0

FANFULLA: Cizza, Bignami, Bettoni, Agnelli; Magnaldi (12’ st Caradonna), Donnemma (12’ st Confalonieri), Rosa (42’ st Tiziano), Cazzaniga, Bernardini; Odalo (16’ st Ouaqit), Siani. A disp.: Colnaghi Souto Caue, Cabri, Pelucchi, Napoli. All.: Maspero.

BAGNOLESE: Giaroli; Ghizzardi, Capiluppi, Bertozzini (42’ st Riccelli), Saccani M.; Quitadamo (45’ st Romanciuc), Vezzani (28’ st Ferrara P.), Marani (17’ st Bruno); Ferrara S., Sakoa (45’ st Calabretti), Tzvetkov. A disp.: Auregli, Bonacini, Palma, Sakaj. All.: Gallicchio.

Arbitro: Zago di Conegliano (Tagliafierro e Romagnoli).

MARCATORE: 11’ st Siani.

NOTE: Espulsi: 5’ st Cera (F, dir. sport.) per proteste. Ammoniti: Magnaldi (F), Bertozzini (B), Donnemma (F), Ferrara P. (B). Spettatori 250 circa.

E’ finita: la Bagnolese, dopo tre campionati di Serie D, scende in Eccellenza perdendo a Lodi 1 a 0 dal Fanfulla che così facendo evita anche i play-out. In fondo alla classifica ci sono infatti Salsomaggiore e Bagnolese che retrocedono direttamente. Scandicci a 42 e Sant’Angelo a 45 vanno ai play-out. Poi si apre il discorso della classifica avulsa che alla parità dei 48 punti premia Fanfulla e Lentigione, mandando ai play-out la Correggese e il Sant’Angelo.

In realtà la Bagnolese (nella foto lo sconsolato mister Gallicchio) non aveva più il destino nelle proprie mani: era penultima con lo Scandicci avanti un punto e se i toscani avessero vinto il derby casalingo con il Prato (come hanno fatto) per i rossoblù la retrocessione sarebbe stata scontata, anche se avessero vinto a Lodi.

A fine primo tempo il risultato era ancora sullo 0 a 0, ma le notizie che arrivavano da Scandicci non erano certamente confortanti. In campo, di contro, il Fanfulla

doveva assolutamente cercare il risultato pieno. Lo ha cercato con Siani e Odalo, smarcato da Cazzaniga e nel finale di primo tempo con lo stesso Cazzaniga, ma senza riuscire a sfondare l’attenta difesa rosoblù.

All’11’ della ripresa, ecco il gol dei lombardi con Siani che realizza dopo un dai e vai con Odalo.

La Bagnolese ci prova sino al termine e anche un gol annullato a Tzvetkov al 32’ conta poco, perché a quel punto nessun risultato le dà speranze, visto il successo dello Scandicci. Così come non serve recriminare su due dubbi rigori non assegnati.

"Abbiamo lottato sino alla fine – dice il presidente Giuseppe Conti –, io non ne faccio una tragedia, perché la storia calcistica della Bagnolese ha sempre oscillato tra Eccellenza e Serie D.

Le altre erano vere corazzate e due squadre vanno ai play-out pur avendo fatto 48 punti. Comunque noi abbiamo tempo di organizzare la prossima stagione, anche se pesa questa nuova legge sullo sport dilettantistico che potrebbe mettere in difficoltà chiunque".

c.l.