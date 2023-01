Bagnolese, fai piangere l’ex Bonini. ’Lenz’ a Riccione per continuare la serie positiva

Torna subito in campo la Serie D, con le tre reggiane in campo oggi alle 14,30. La Correggese ospita al Borelli il Real Forte Querceta, la Bagnolese è sul campo del Salsomaggiore, mentre il Lentigione è a Riccione contro lo United. Una curiosità, finisse oggi il campionato, tutte e tre le reggiane sarebbero ai play-out con un confronto fratricida tra Lentigione e Bagnolese. Lentigione. Ma Il campionato non finisce oggi e dunque c’è tempo per cambiare le situazioni. La squadra di Paolo Beretti (15ª a 26 punti) prova il colpaccio sul campo romagnolo di mister Mattia Gori. I reggiani sono in serie positiva da ben otto gare e in trasferta sono la squadra che pareggia di più. Mancherà il bomber Formato per squalifica, mentre il Riccione in casa sa farsi valere in particolare con il bomber Ferrara. Arbitra Gabriele Cortale di Locri.

Correggese. La compagine di Antonio Soda (17ª a 23) ospita il Real Forte Querceta, decimo a 32, senza lo squalificato Manuzzi, ma forte dell’ex Rizzi. Il Real Forte è allenato da Simone Venturi, che la settimana scorsa ha denunciato un’aggressione a Scandicci, negata invece dalla società fiorentina. Di fatto Venturi ha passato qualche giorno in ospedale e potrebbe essere sostituito da Alessandro Marsili. Ai toscani manca lo squalificato Bartolini: in trasferta segnano e subiscono poco, mentre la Correggese in casa ha la seconda difesa di tutto il campionato. Attenzione a Verde e Pegollo, arbitra Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia.

Bagnolese. E’ a Salsomaggiore, contro l’unica squadra senza vittorie, ultima con 7 punti, mentre i rossoblù sono terzultimi a 22. L’allenatore dei locali è Lauro Bonini, l’anno scorso proprio a Bagnolo, in rosa c’è anche Federico Berti, nipote dell’azzurro Nicola. Alla Bagnolese manca lo squalificato Capiluppi (peraltro ancora in precarie condizioni fisiche), mentre il resto della squadra è al completo. Sono partite le richieste di tesseramento dell’albanese Fabio Sakaj (centrocampista centrale) e del centravanti francese Hugues-Kévin Sakoa, si attendono risposte nelle ultime ore. Arbitra Matteo Moncalvo di Collegno.

Juniores: Correggese-Ghiviborgo 3-0, Tau Altopascio-Bagnolese 1-1, Lentigione-Carpi 0-3.

c.l.