Bagnolese, Gallicchio annuncia l’addio "Dopo 4 anni credo che il mio ciclo sia finito"

di Claudio Lavaggi

Dopo le dimissioni da direttore sportivo della Bagnolese di Michele Vigliotta, ora anche l’allenatore Claudio Gallicchio, pur non ufficialmente, fa un passo indietro. "Credo che il mio ciclo a Bagnolo sia finito anche se il mio impegno scade il 30 giugno – dice il tecnico napoletano –. Ho fatto quattro anni molto belli in cui abbiamo dimostrato che la Bagnolese può disputare il campionato di Serie D pur senza i mezzi di tante altre società".

Quindi lascia in serenità?

"Certo, io credo che anche la società voglia rinnovarsi e dunque è giusto lasciare spazio a un allenatore più giovane che abbia grande entusiasmo in Eccellenza, per tentare subito la risalita".

Ma lei ne fa una questione di categoria?

"Sicuramente no, del resto io a Bagnolo ho fatto anche l’Eccellenza. Come ho detto, credo sia finito un periodo ed è necessaria gente nuova, nuovi stimoli e ambizioni. La Bagnolese è una società seria, di grandi tradizioni storiche e sono sicuro che in Eccellenza vorrà impegnarsi da protagonista e non da comprimaria. E’ questo che auguro ai colori rossoblù".

Le restano rimpianti?

"E’ chiaro che siamo retrocessi e la delusione c’è, ma io non mi sento di aver fallito la stagione. Il fatto che non siamo andati ai play-out è stato sancito solo all’ultima partita. I ragazzi hanno dato tutto, io pure come la società e lo staff. Questo era un campionato difficilissimo, con squadre semiprofessioniste, al punto che con 48 punti si va ai play-out e quindi si rischia la retrocessione".

Sa già cosa farà domani?

"Assolutamente no, molte squadre sono ancora impegnate tra play-off e play-out, a breve ci saranno i contatti e penso che ci ritroveremo su qualche campo".

Michele Vigliotta ha invece lasciato l’incarico di direttore sportivo con una punta di polemica: "In effetti ho avuto critiche più interne che esterne, prima abbiamo risposto con i risultati, ora è stato impossibile. Al di là degli squadroni che abbiamo incontrato, non dimentichiamo che le ultime gare le abbiamo giocate senza Cocconi per squalifica e senza Uni che si è defilato. Due difensori così ci avrebbero fatto estremamente comodo e non è detto che sarebbe finita così. In ogni caso, questa non era una Serie D, ma una sorta di C2, poi degli errori li avremo commessi sicuramente anche noi".

Anche per lei è finito un ciclo?

"Sì, cinque stagioni a Bagnolo con tante belle soddisfazioni, ma è addirittura dal 1995 che sono nell’ambiente. Ora non so cosa farò, di certo se vado a vedere qualche partita la domenica in tribuna sarò più sereno e rilassato. Fare il direttore sportivo in D è molto pesante, per molti dei miei colleghi era l’unica professione".

In effetti sembra finito un ciclo un po’ per tutto il calcio bagnolese. Anche in società potrebbero esserci novità con maggior impegno dello stesso Isacco Manfredini, negli ultimi tempi un po’ defilato. E con lui, magari anche qualcuno dei suoi uomini… tra giocatori e allenatore.