Bagnolese, il nuovo ds è Ganassi

La Bagnolese, dopo le dimissioni per motivi personali e familiari di Fabio Chiarabini, ha scelto il nuovo direttore sportivo della prima squadra con una soluzione interna.

Il ruolo sarà così ricoperto da Fabrizio Ganassi che, sino ad oggi direttore sportivo della Juniores Under 19 Élite Regionale dei rossoblù, svolgerà ora un doppio incarico, ricoprendo le stesse funzioni anche nella prima squadra militante in Eccellenza.

A Bagnolo prima d’ora aveva già ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Juniores Nazionale nella stagione 202021, per cui sa già come muoversi in un ambiente a lui ben noto.

L’investitura ufficiale di Ganassi, dopo l’accordo con il patron Isacco Manfredini, ci sarà stasera, quando al Fratelli Campari, prima della ripresa degli allenamenti, verrà presentato ai giocatori molti dei quali, peraltro, già lo conoscono.

Ganassi in precedenza ha avuto diverse esperienze nei dintorni, in particolare con Real San Prospero, Montecchio (Allievi Regionali), Reggiana (settore giovanile ai tempi di Mike Piazza), Juventus Club Parma (Juniores Regionale), oltre ad aver ricoperto il ruolo di direttore generale della Viarolese in Promozione.

