Bagnolese, ipotesi trasloco a Novellara

Lo stadio Fratelli Campari di Bagnolo in Piano continua a far parlare di sé, questa volta non perché ospita un allenamento della Juventus o di qualche team nazionale, quanto per il suo futuro a breve.

Nessuno vuole sbilanciarsi e i giochi sono ancora aperti, ma si parla insistentemente della possibilità che la Bagnolese, formazione appena retrocessa in Eccellenza, possa spostarsi addirittura a Novellara per allenamenti e anche per le partite di campionato.

Questo metterebbe ulteriormente in crisi la possibilità che la Virtus Bagnolo, che ha disputato il campionato di seconda categoria, possa gestire un impianto così grande e costoso senza l’apporto finanziario della società di Giuseppe Conti e Isacco Manfredini.

La storia ha radici profonde perché alcuni fa la Virtus vinse il bando comunale di aggiudicazione del Fratelli Campari proprio a scapito della Bagnolese. Ci furono tensioni, ricorsi annunciati e mai presentati. Alla fine le società si accordarono per un affitto che la Bagnolese avrebbe pagato alla Virtus per allenamenti e partite di campionato.

Ora però le bollette di illuminazione e riscaldamento sono aumentate notevolmente e pare che l’impegno sia diventato troppo gravoso. Non c’è ancora nulla di ufficiale ma la Bagnolese si è guardata intorno, anche perché già ha diviso l’attività della juniores che si allena a Cadelbosco Sotto e poi gioca le partite interne a Bagno. La disponibilità di Novellara, anch’essa con una squadra in seconda divisione, potrebbe esserci e pare a costi inferiori rispetto al Campari.

L’impianto è dotato di illuminazione, anche perché la Bagnolese tornerebbe ad allenarsi nel tardo pomeriggio, inizio di serata e in inverno a quell’ora sarà già buio.

La Bagnolese, però, si ritroverà lunedì 7 agosto e le intenzioni sono quelle di radunarsi al Fratelli Campari, salvo rivoluzioni dell’ultima ora.

Non solo: a questo punto tramonta quasi del tutto l’ipotesi di un campo sintetico a Bagnolo in Piano, all’interno del Campari che annovera tre campi da gioco. Sintetico doveva diventare il campo A, ma a livello di finanziamenti c’è un intoppo che sta facendo pensare in modo differente. Forse si poteva fare il piccolo campo C per i soli allenamenti, ma a questo punto è di nuovo tutto bloccato.

Intanto la Bagnolese ha quasi completato la squadra, ma Isacco Manfredini, tornato in sella a livello di organizzazione sportiva diretta, la presenterà il 4 agosto, anche se qualche nome nuovo è filtrato. Non resterà quasi nessuno della passata stagione e ci saranno tanti volti nuovi; due partenze importanti dovrebbero riguardare il 23enne Stefano Cocconi e il 24 enne Riccardo Capiluppi. Il primo andrebbe alla Brescello Piccardo, il secondo in Serie D nelle file del Lentigione, che da anni fa la corte al difensore rossoblù. Claudio Lavaggi