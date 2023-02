Bagnolese, l’impresa è di quelle tostissime: fare punti con la capolista Giana Lentigione a Salsomaggiore per il blitz, Correggese contro l’ostico Prato

Decima giornata di ritorno, con la Bagnolese che ospita la capolista Giana Erminio, mentre viaggiano Lentigione nella vicina Salsomaggiore e la Correggese che rende visita all’Aglianese. Tutte le gare iniziano alle 14,30, mentre ieri, in anticipo, Crema e Sammaurese hanno pareggiato 1 a 1, risultato discreto per le nostre squadre.

Bagnolese. Prima con 57 punti e 4 di vantaggio sulla Pistoiese (ma ne ha avuti anche 11) la Giana Erminio, formazione di Gorgonzola con già esperienza in Serie C, arriva al Fratelli Campari per riprendere a volare. Di contro Claudio Gallicchio, allenatore della Bagnolese terzultima a 26, chiede ai suoi di mettere in campo tutta la disperazione di una squadra che oggi sarebbe virtualmente retrocessa senza play-out. I rossoblù recuperano Riccelli, fuori Vezzani per squalifica. Lentigione. E’ 12° con 36 punti, fuori dalla zona calda e affronta il Salsomaggiore di Lauro Bonini, oggi ultimo con 11, peggior difesa e peggior attacco del campionato. E’ privo dello squalificato Nicolas Cortesi, ma può contare sull’entusiasmo del giovane Simone Bonetti, andato in gol con la Rappresentativa di Serie D, anche nell’amichevole contro la Lazio u19 terminata 4 a 0. Oggi è titolare inamovibile per la Viareggio Cup. Correggese. La squadra di Antonio Soda, che da giocatore militò nell’Empoli assieme a Ciccio Baiano, oggi allenatore dell’Aglianese, è 17ª con 32 punti, mentre i toscani sono al nono posto con 39. I biancorossi sono privi dello squalificato Rizzi, il cui sostituto dovrebbe essere Pozzebon, in costante crescita. La difesa della Correggese ha di recente fatto grandi miglioramenti, ma l’Aglianese ha il terzo attacco del girone.

Claudio Lavaggi