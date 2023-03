Bagnolese, ma cosa hai combinato?

SCANDICCI

2

BAGNOLESE

2

SCANDICCI: Timperanza, Frascadore (85’ Ghinassi), Paparusso, Sinisgallo, Francalanci, Santeramo, Gianassi (46’ Ficini), Tacconi, Bartolozzi, Brega (70’ Gozzerini), Cecconi. All. Taccola.

BAGNOLESE: Auregli, Ghizzardi, Saccani, Vezzani (91’ Riccelli), Bertozzini, Cocconi, Romanciuc, Marani (74’ Calabretti), Tzvetkov, Sakoa (74’ Ferrara S.), Ferrara P. (62’ Palma, 82’ Uni). All. Gallicchio.

Arbitro: Criscuolo di Torre Annunziata.

Marcatori: 23’ Brega, 39’ (r) Zvetkov, 52’ Marani, 57’ Ficini.

Note: ammoniti: Francalanci, Brega, Cecconi, Ghizzardi, Vezzani, Ferrara P., Palma, Gallicchio, Vigliotta (dirigente). Espulso (38’) Santeramo. Angoli: 4-7. Recupero: 3+4.

di Alberto Fiorini

Malgrado più di 50’ minuti di superiorità numerica, la Bagnolese non riesce a portare a casa i tre punti ed abdica quasi del tutto le proprie possibilità di andare ai play out. Il pareggio, insomma, serve pochissimo ai rossoblù che ora sono davvero vicini al ritorno in Eccellenza. E dire che, ad un certo punto per i reggiani le cose si erano messe decisamente bene.

La squadra di Gallicchio, infatti, era riuscita, grazie ad una enorme ingenuità di un calciatore dello Scandicci a tornare prima in parità e poi ad andare addirittura in vantaggio, ma non è riuscita a portare a casa l’intera posta che sarebbe stata fondamentale per il suo percorso futuro.

Nota a marginein questo contesto, la pessima direzione arbitrale, l’ennesima vista a Scandicci, che ha scontentato entrambe le squadre, distribuendo cartellini gialli un po’ a caso e sorvolando su situazioni apparse nette, un mancato secondo giallo a Marani ed un fallo in occasione del pari scandiccese per dire solo di quelle più vistose.

Veniamo alla conaca con il portiere della Bagnolese Auregli che dopo pochi secondi dall’inizio del match si deve esibire in una bella respinta su tiro da lontano di Sinisgallo.

La risposta reggiana arriva subito da parte di Sokoa che conclude altissimo da buona posizione dentro l’area.

Al 23’ giunge il vantaggio dello Scandicci: Cecconi batte velocemente una punizione dal vertice sinistro dell’area e serve Brega il cui immediato tiro destinato in porta, viene deviato da un difensore e spiazza imparabilmente Auregli.

Lo Scandicci appare in controllo della gara ma al 38’, in area di rigore, dopo un calcio d’angolo, Marani sgambetta Santeramo che reagisce colpendo l’avversario. Il guardalinee Mascali richiama subito l’arbitro che assegna il rigore ed espelle il giocatore dello Scandicci, una mazzata per la squadra di casa. Dal dischetto Tzvetkov pareggia.

In avvio di ripresa con una precisa conclusione dal limite Marani riesce a trovare l’angolino dove Timperanza non arriva.

Lo Scandicci, sotto di un gol e con l’uomo in meno, appare colpito ma la Bagnolese dimostra i limiti che l’hanno portata ad una situazione di classifica difficile, facendosi infilare sugli sviluppi di un calcio d’angolo dal neo entrato Ficini.

La gara si fa accesa, la Bagnolese prova a vincerla con rabbia e buttandosi all’assalto a testa bassa. Il problema è che i rossoblù non riescono a creare limpide occasioni da rete e rischiano anche in un paio di occasioni di subire il goal dello svantaggio. Malgrado le squadre si allunghino e provino a farsi male, il risultato non cambia più.[EMPTYTAG] E per la bagnolese è un risultato che serve a poco. Pochissimo.