Bagnolese nei guai: Cocconi out tre gare Tzvetkov per una

Giudice sportivo con la mano pesante (ma in linea con il regolamento) riguardo al gesto violento di Stefano Cocconi, 23enne difensore della Bagnolese che era stato espulso a metà ripresa nella gara contro l’Aglianese: tre giornate di squalifica, si legge nel comunicato, per aver, a gioco fermo, colpito un avversario con una testata. Un gesto davvero inutile… e dannoso, che fa chiudere anzitempo il campionato al rossoblù, a meno dell’accesso ai play-out. La società non proporrà ricorso, anche perché Cocconi è recidivo per il fallo simile su Formato a metà ottobre che gli costò sempre tre giornate di squalifica. A questa assenza, nel derby di domenica che la Bagnolese giocherà a Correggio, si aggiunge quella di Cristian Tzvetkov, giunto alla quinta ammonizione del campionato. Sulla panchina correggese rientrerà invece il tecnico Antonio Soda. Per somma d’ammonizioni nel campionato, ma per Minel Sabotic del Lentigione è la decima, una giornata di squalifica anche per il 29enne difensore montenegrino. Il Lentigione sarà privo sino al 25 aprile anche del massaggiatore Graziano Araldi, espulso per proteste nella gara casalinga contro il Real Forte Querceta.

c.l.