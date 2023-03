Bagnolese, pareggio inutile tra gli sbadigli

BAGNOLESE

0

REAL FORTE QUERCETA

0

BAGNOLESE (4-3-1-2) Auregli; Bonacini (44’ st Sidibe), Uni, Cocconi, Saccani; Calabretti (32’ st Riccelli), Vezzani, Romanciuc (48’ st Tinarelli) ; Marani; S. Ferrara (45’ st P. Ferrara), Tzvetkov. A disp. Giaroli, Mora, Parracino, Palma, Mercadante. All. Gallicchio.

REAL FORTE QUERCETA (4-3-1-2) Raspa; Betti (23’ st Rosati), Tognarelli, Masi, Giubbolini; Borteletti, Bernardini, Bertipagani (1’ st Meucci); Bartolini; Pegollo, Verde. A disp. Pastine, Bianchi, Romiti, Bucchioni, Ceccarelli, Lazzoni, Bertozzi. All. Venturi.

Arbitro: Verrocchi di Sulmona (Mongelli e Giancristofaro).

Note: spettatori 150 circa, terreno in pessime condizioni. Ammoniti Giubbolini e Bertipagani. Angoli 4 a 4, rec. 1’+3’.

di Claudio Lavaggi

Il niente, o quasi: lo 0 a 0 di Bagnolese – Real Querceta è il frutto di una partita giocata con impegno dalle due squadre, ma solo sino al limite dell’area avversaria, dove i rispettivi attacchi si sono infranti contro attente difese.

Un punto alla Bagnolese serve davvero poco: oggi sarebbe retrocessa assieme al Salsomaggiore e pure allo Scandici, con l’unico play-out tra Santangelo e Correggese. Certo, la Bagnolese messa in campo dal tecnico Gallicchio ha dovuto sopperire a ben otto assenze, tra infortunati e squalificati e tutto sommato l’ha fatto in modo egregio. In più qualche giocatore, usato pochissimo durante l’anno, era pure fuori ruolo. Detto tutto questo, la cronaca vede un tiro… e mezzo in porta.

Al 12’ della ripresa Salvatore Ferrara batte un angolo dalla sinistra con effetto a rientrare e costringe Raspa ad una respinta impegnativa.

Sull’altro fronte, al 18’, su cross dalla sinistra, colpo di testa di Bortoletti che Auregli para senza grossi problemi in presa alta. Fine.

"L’impegno della squadra è stato massimale – dice mister Claudio Gallicchio – devo fare i complimenti a tutti perché siamo riusciti ad evitare qualsiasi azione pericolosa dei nostri avversari. Il Real Forte ha ottimi attaccanti e se avesse vinto con noi poteva ancora guardare ai play-off. Magari in altre situazioni un punto senza subire gol mi sarebbe andato bene, oggi no perché ce ne servivano tre.

Le troppe assenze ci hanno limitato, non siamo riusciti a creare pericoli perché ci è mancato l’ultimo tocco, l’ultimo cross, la palla sporca. Nella trasferta di domenica prossima a Scandicci sappiamo che ci giochiamo la categoria. Recuperiamo i due assenti per squalifica (Bertozzini e Ghizzardi, ndr) e forse anche Sakoa".