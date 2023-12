Bagnolese pigliatutto . Tre acquisti per cambiare rotta

Il mercato di riparazione è già in fermento (trattative fino al 22 dicembre). La Bagnolese, ultima in Eccellenza, proverà a risollevarsi e ha preso Simone Fiorentino, terzino del 2001 che era al Montecchio. Il mercato rossoblù non si ferma qua: presi anche Luca Fino, centrocampista del ’97 ex Fabbrico, e Samuel Ganassi, centrocampista del 2002; c’è interesse per Alessandro Napoli, punta dell’88 del Rolo (su di lui anche il Montecchio). Potrebbe, invece, salutare il difensore Luca Maletti (1996).

Novità anche in casa Correggese, con l’attaccante Davide Mastaj (’98) ai saluti, e in viaggio direzione Fidentina. Il Fabbrico è vicino a Luca Puglisi (’95), attaccante ex Rolo che in questa prima metà di annata era al Real Formigine.

In Promozione lo United Carpi ha prelevato dalla Virtus Correggio l’attaccante classe 2003 Federico D’Elia. Il BaisoSecchia ha ufficializzato l’arrivo di un ragazzo baisano doc: è Omar Chaara, centrocampista del 2004 proveniente dalla Vianese. Il Castellarano ha preso Manuele Cavazzoli (‘96), centrocampista che era alla Bagnolese. Saluta , invece, l’azulgrana Enrico Paoli, centrocampista del ‘96. La Riese si è rinforzata con l’inserimento in rosa di William Notario Aranda, duttile difensore del 1998 che era al Fabbrico. Molto movimento in Prima categoria. Il Reggiolo riabbraccia il centrocampista Abdel Boukal, classe 1997. Viavai alla Povigliese, che ha preso Simone Tagliavini, puntero del 2004 ex Brescello Piccardo. Di contro, salutano Poviglio i difensori Davide Ravarani (1999) e Giuseppe Randazzo (2002), oltre che Marco Rota (2003).

Ai saluti anche Davide Greco, esperto centravanti del ’92. Il Celtic Cavriago, penultimo nel girone B e in cerca di rinforzi, saluta il centrocampista Gabriele Bonacini, esperto 34enne che giocherà in un’altra squadra di Cavriago, lo Sporting. Il Carpineti potrebbe salutare i fratelli, e difensori, Nicholas (’92) e Thomas (’96) Campana; arriva, come anticipato, Mattia Serra, centrocampista del ’91 ex Atletic Progetto Montagna.

Movimenti anche in Seconda categoria, in casa Virtus Calerno. Due nuovi innesti: si tratta di Tommaso Marani, centrocampista del 1996 che era al Daino Santa Croce, e di Nicolas Semplice, difensore del 1999 che era in forza alla Plaza di Montecchio. Sono, invece, ai saluti Domenico Zeoli, attaccante esterno del ’96, e Sebastiano Bertani, mediano del ’96: entrambi proseguiranno il percorso al Levante.

In Terza categoria la capolista Casalgrandese non vuole lasciare nulla al caso: ingaggiato il centrale di difesa Antonio De Lucia, ex Veggia. Capitolo atleti che si svincolano in questi giorni da società. Nell’ultimo comunicato del Crer, ecco altri nomi che, quindi, entro il 5 gennaio potranno accasarsi altrove. Si è liberato dalla Virtus Correggio Isaac Agyemang Dumfoo, attaccante, e Mattia Poligani dalla Bagnolese, centrocampista del 2002 ( oltre il già citato Serra).