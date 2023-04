Bagnolese, prendi i tre punti se vuoi salvarti

"Sì, io sono squalificato – sono le prime parole di Claudio Gallicchio, tecnico della Bagnolese – ma in campo ci vanno i ragazzi, sono loro che ci devono mettere tutto per mantenere la categoria. E il lato positivo della gara di oggi è proprio che la formazione è al completo, forse per la prima volta in tutta stagione". Parte così Gallicchio, nel presentare Bagnolese-Corticella, uno degli anticipi della 14ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D (l’altro è Mezzolara-Ravenna) che si gioca oggi al nuovo orario delle 15 al Fratelli Campari. Domani, invece, Forlì-Correggese e Pistoiese-Lentigione.

"Loro sono fortissimi in attacco - prosegue Gallicchio - ma possono lasciare qualcosa in difesa, per cui dovremo essere concentrati, determinati, cinici a sfruttare ogni occasione che ci si possa presentare. Tutto dipende da noi, dalla nostra voglia di fare e dalle motivazioni che devono essere superiori a quelle di bolognesi. Tra l’altro per me sono la sorpresa del campionato e trovandosi a -2 dai play-off non saranno sicuramente in vena di regali".

Il Corticella, neopromosso, è sesto ex-aequo al Riccione e oggi prima squadra fuori dai play-off. Vanta il secondo attacco del torneo e incredibilmente la seconda peggior difesa, dietro solo al Salsomaggiore, già retrocesso a sei giornate dal termine.

I bomber bolognesi sono Oubakent (10 gol), Larhrib (9) e l’ex Luca Leonardi (7): assieme fanno 26 gol, uno in più di tutta la Bagnolese (nella foto Riccardo Capiluppi).

La squadra di Alessandro Miraramari sarà priva dello squalificato Sadek, ma si presenta al Fratelli Campari in ottime condizioni. La gara sarà diretta da Adam Collier della sezione di Gallarate. "Anche noi abbiamo lavorato bene in questa settimana di sosta, dai miei mi aspetto una grande prova, perché solo vincendo potremo continuare a sperare nella salvezza. Dal lato tecnico la classifica dice che il Corticella è meglio di noi, ma noi sappiamo giocare partite di grande intensità. Io sarò in tribuna - chiude Gallicchio - dall’alto magari si vede pure meglio e in panchina andrà Luca Bombarda".

Claudio Lavaggi