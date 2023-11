Bagnolo a Fucecchio per il recupero

Trasferta infrasettimanale per il Bagnolo calcio a 5 (6), in campo alle 19 nel recupero della 4ª giornata di Serie B maschile contro la Vigor Fucecchio (6), nel match non disputato a inizio novembre a causa dell’alluvione in Toscana. Dopo due vittorie consecutive, arrivate con Boca Livorno e Balca Poggese, la matricola di mister Barozzi punta al salto di qualità: con un risultato positivo, infatti, sbarcherebbe in zona playoff. Sempre in tema Bagnolo (0), ferma al palo la formazione di Serie B donne, che sul campo della Virtus Romagna (6) incassa la quinta sconfitta in altrettante gare arrendendosi 8-4: Maretti firma il vantaggio ospite, poi insacca il 2-2, le avversarie vanno avanti 3-2 venendo raggiunte dal primo gol stagionale di Volpe; ancora Maretti risponde firmando il 5-4, poi diversi svarioni difensivi costringono Bagnolo alla resa.