Bagnolo conferma l’olandese Lisan Blommaert Torna dopo sette anni la centrale Laura Valenti

Una conferma e un gradito ritorno in casa Bagnolo calcio a 5 in vista del torneo di Serie B femminile. Rimane in giallonero l’olandese Lisan Blommaert, arrivata ormai 3 stagioni fa dal calcio a 11 e notevolmente migliorata nell’ultimo periodo, dove si è rivelata preziosa sia per la sua fisicità che per il carisma, diventando un totem della rosa di mister Nobile. Torna a Bagnolo, dopo 7 anni, Laura Valenti: classe 1991, centrale difensiva, che partecipò nel 2016 al primo campionato regionale della società, ma a fine stagione dovette lasciare per una scelta di vita professionale. Nel frattempo è stato ufficializzato il girone della Coppa Emilia di Serie C2 maschile con due squadre reggiane, Futsal Guastalla e la matricola Shquiponja: le avversarie saranno i mantovani del Bondanello e la Pro Patria San Felice.