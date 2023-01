Bagnolo prova a frenare Fidenza

Il 2023 di Promozione si apre con l’ultima di andata. Nel girone A, alle 21,15, oggi trasferta per l’Heron Bagnolo (8), che prova a frenare la marcia dei Fulgorati Fidenza (16), secondi della classe e reduci da 6 vittorie di fila; domani alle 21,15 derby dell’Enza sul campo della Sampolese (12), chiamata a ripartire dopo due stop di fila nella sfida con Sant’Ilario (8). Lunedì alle 21, impegno esterno per una Bibbianese (8) in serie negativa da 3 gare, che se la vedrà col Cus Parma (16). Nel girone B, va a caccia dell’11ª vittoria in altrettante gare la capolista Reggiolo (20), che domani alle 21,15 ospita il Gelso (6) con l’obiettivo di confermare una leadership; alla stessa ora l’Aquila Luzzara (16) riceve le Gazze Canossa (10). Alle 21,30 sfida importante per la zona bassa della classifica a Correggio (4), dove arriva il fanalino Iwons (2), mentre il Campagnola (8) prova a risalire ospitando i pari classifica della Saturno Guastalla.