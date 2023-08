Bagnolo riparte da Simone Nobile "Dovremo alzare l’asticella"

Conferma in panchina nel Bagnolo calcio a 5, che ripartirà da Simone Nobile nel prossimo campionato di Serie B femminile (ex nome di quella che, fino a poche settimane fa, era la A2): dopo l’ottimo girone di ritorno dello scorso torneo, che ha garantito la salvezza, la dirigenza giallonera non ha avuto dubbi nel proseguire nel segno della continuità. "C’è voluto davvero poco per accordarci – spiega Nobile – e dovremo alzare l’asticella per salvarci il prima possibile. Confermeremo lo zoccolo duro e sul mercato abbiamo scelto di puntare su ragazze giovani, con tanta fame e grande qualità, unite a qualche veterana".