Bagnolo, se vinci sei (quasi) in Serie B

Turno casalingo per il Bagnolo (40), battistrada incontrastato in C1. La formazione di Barozzi, che viaggia a +7 sul Forlì con una partita in meno, vuole fare un altro passo verso la promozione nella sfida delle 16 con Faenza (27), quarta forza del torneo: con una vittoria, a 5 giornate dal termine dalla regular season, il vantaggio sulle rivali sarebbe quasi incolmabile.

Serie C2. Terza vittoria di fila nel mirino per il Futsal Guastalla (19), salito al terzo posto dopo gli ultimi risultati: gli uomini di mister Muraca ricevono il Team Nonantola (6), penultimo in classifica.