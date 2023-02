Bagnolo, un kappao sorprendente ma che non fa male

Secondo stop stagionale per il Bagnolo (40), capolista in Serie C1. In terra reggiana passa Faenza (30), terza forza del torneo, col punteggio di 6-4 (doppietta di Pittella, singole di Halitjaha e Muto), ma il vantaggio di 7 lunghezze sul secondo posto degli uomini di Barozzi (che hanno una gara in meno) non muta, vista la sconfitta di Forlì con Rimini.

In C2 prosegue il momento positivo del Futsal Guastalla (22), che consolida il terzo posto grazie al 7-0 casalingo rifilato al Team Nonantola (6), penultimo della classe: sugli scudi Muraca, autore di un poker, completano lo score Accardo, Verona e Grillo.

A2 donne. Gara che vale una stagione per il Bagnolo (10), che alle 12 fa visita alla formazione sarda del Santu Predu (9), ultima in classifica. Con un risultato positivo le giallo-nere scaccerebbero l’incubo di retrocessione diretta, cercando poi di giocarsi nelle gare mancanti le chances per evitare i playout.