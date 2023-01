Bagnolo va a caccia del primo titolo stagionale Domani la semifinale contro gli estensi X Martiri

Bagnolo calcio a 5 a caccia del primo titolo stagionale. Domani e domenica, infatti, Salsomaggiore Terme ospita le finali regionali della Coppa Italia di Serie C1 ed i gialloneri, dominatori in campionato, sono i naturali favoriti, anche se la qualificazione alle Final Four è arrivata solo tramite sorteggio al termine del girone eliminatorio, vista la perfetta parità col Forlì.

Pittella e compagni, in semifinale, giocheranno domani alle 17,30 contro gli estensi del X Martiri, mentre dall’altra parte del tabellone saranno Futsal Parma e Mernap Faenza (ore 15) a giocarsi un posto in finale. La gara che assegnerà il titolo andrà in scena sempre sul campo della Sky Arena domenica alle 15. Oltre al trofeo è in palio il pass per la fase nazionale.