BaisoSecchia: tris all’ultima della classe

CASALGRANDE

1

BAISOSECCHIA

3

CASALGRANDE: Moscardini, Lionetti, Pellesi, Tahiri, Mattioli, Palladini, Pellati (33’st Boccedi), Bottazzi (13’st Giorgetti), Morra, Fantini, Ligabue (40’st Bernardo). A disp.: Taglini, Piscopo, Poggioli, Razzoli, Dirodi, Stefani. All.: Farolfi

BAISOSECCHIA: Nutricato, Coriani, Hoxha, Gazzotti, Cani, Facchini (31’st Zaoui), Predelli, Viviroli (31’st Saccardi), Benassi (26’st Bianchini), Bonini (26’st Ghirelli), Barozzi (22’st Zanetti). A disp.: Brevini, Abbati, Incerti, Ovi. All.: Lodi Rizzini

Arbitro: Vallone di Piacenza

Reti: Barozzi (B) al 28’pt e al 36’pt, Morra (C) al 10’st, Predelli (B) al 46’st.

Note: ammoniti Pellesi, Mattioli, Pellati, Morra, Hoxha e Predelli.

Tris all’ultima della classe e il BaisoSecchia ritorna al successo, dopo due kappao di fila. Barozzi in doppia, e sigillo di Predelli: inutile il timbro di Morra per i rossoblù (9 punti). Il Baiso non guadagna posizioni perché di fatto tutte le prime 5 hanno vinto (e i gialloblù sono, con 39 punti, quarti). Nel prossimo turno in appennino arriverà il penultimo Pgs Smile, mentre il Casalgrande anticiperà sabato a Fiorano.