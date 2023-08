Baldini, la dinastia continua Alessia, 4x400 da podio

Al tris pomeridiano di medaglie reggiane ai campionati italiani d’atletica leggera disputati a Molfetta, quasi nel cuore della notte si è aggiunto il poker di Alessia Baldini. Alessia, figlia di Stefano, atleta di scuola Corradini Rubiera ma da due anni alla Fratellanza Modena, ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4x400 con la formazione d’oltre Secchia.

Baldini era in squadra con Lisa Martignani, Alessandra Morandi e Anna Cavalieri, con le modenesi in 3’42’’47 dietro a Bracco Atletica e Cus Pro Patria Milano. La staffetta della Self Montanari & Gruzza è giunta ottava in 3’58’’05, sesta fra i maschi la Fratellanza, con il reggiano Michele De Berti.

A Rubiera e a Castelnovo Monti si sono disputate le gare dei Giochi Internazionali del Tricolore con tre risultati da citare: la cadetta Viola Canovi corre i 200 in 24’’76; al Challenge assoluto di Modena sarebbe arrivata a metà classifica, purtroppo un vento favorevole di 2,3 (il massimo è 2) ne inficia l’omologazione. Sofia Ferrari corre i 3.000 in 10’11’’80, ottavo tempo stagionale in Italia, a meno di 2 secondi dal record provinciale di Derna Casetti che dura da 48 anni. La Ferrari è allieva al primo anno, appena arriva la gara giusta… Infine Laura Baldini, altra figlia di Stefano, fa suoi i 600 metri esordienti in 1’55’’23. Se sono rose…

c.l.