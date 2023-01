Baldini: "Qui è casa mia" Iozzia: "Società seria"

Ma come possiamo definire questo orgoglio gialloverde, far parte di una società che ha 70 anni, ma che è più che moderna che mai? Lo abbiamo chiesto a Stefano Baldini, Ivana Iozzia e Viola Canovi. "Beh – dice Stefano – il mio primo tesseramento Corradini data 1987. Provenivo dall’Atletica Guastalla che non aveva settore federale, per cui, visto che già mi allenava Emilio Benati, passai alla Corradini. Solo nella stagione 199192, l’anno del militare, fui tesserato per le Fiamme Oro, ma in realtà da metà anno a metà anno, per cui ho continuità totale". Mai nessuna società le chiese di cambiare bandiera? "In realtà no, ma io credo sia un vanto anche per me. E’ chiaro che la Polizia mi avrebbe tenuto volentieri, ma d’altro lato io non ho mai pensato a nessun’altra società. A livello economico avevo la tranquillità, perché Corradini e Ferrarini mi permisero allora di allenarmi senza assilli. E poi va detto che io alla Corradini avevo pure lavorato per alcuni anni".

Ivana Iozzia, maratoneta ormai cinquantenne, ma ancora nella nazionale di corsa in montagna, abita vicino alla Svizzera, ma è tesserata con la Corradini dal 2003. "Vero, sono vent’anni di grande soddisfazione, anche se mi attirarono … con un tranello. Io correvo per la Polisportiva Gironico di Como, ma ero la più grande. Dopo una gara, Fabio Caldiroli, atleta della Corradini che conoscevo bene, mi chiese di restare a cena con la società rubierese e mi ritrovai di fianco a Marco Benati. A quel punto, resistere all’invito diventò veramente difficile. La Corradini si è sempre dimostrata una società molto sera e mi ha dato sostegno nei momenti più difficili che ho avuto".

Viola Canovi è la giovane rampante. Velocista classe 2008, fa tanti chilometri in auto per allenarsi. "E’ un gran bel gruppo e se mai un giorno dovessimo dividerci, resteremo amiche per tutta la vita. Alla Corradini ora mi unisce tanto il tecnico che mi allena, Loredana Riccardi. Dove la trovo una meglio di lei? Così anche se devo spostarmi da Quattro Castella a Rubiera, lo faccio con tanto entusiasmo".

Claudio Lavaggi