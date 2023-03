Bardiani e Beltrami: voglia di exploit

Un mercoledì da leoni. E’ quello del Laigueglia, classica di apertura della stagione professionista del Belpaese prevista oggi, che le squadre reggiane vogliono vivere da protagoniste. Il Green Project Bardiani Csf Faizanè e il Team Beltrami (foto) puntano forte sulla roulette della corsa ligure, pur se con obiettivi diversi. La Bardiani arriva da alcuni buoni risultati, ultimo dei quali domenica scorsa: la vittoria al Tour del Ruanda con Henok Mulubrhan. E sulle ali dell’entusiasmo proprio Mulubrhan spicca tra i partecipanti. "E’ un percorso per corridori completi, abbiamo selezionato sei giovani atleti, tra cui c’è Henok Mulubrhan, che prende il via con il titolo del Tour del Rwanda, spiegano i dirigenti della squadra. "Nella formazione ci sono anche Alessandro Santaromita, Alessandro Pinarello, Giulio Pellizzari e Alessio Martinelli, che arriva dalle buone prestazioni del Challenge Mallorca. Completa la squadra Luca Covili, che ha appena terminato il Tour degli Emirati Arabi".

Sempre oggi, un altro gruppo di corridori della Bardiani è in Croazia con il diesse Mirko Rossatto per l’Umag Trophy: Iker Bonillo, Luca Paletti, Matteo Scalco, Enrico Zanoncello. Il Team Beltrami, squadra con base a Taneto di Gattatico, si presenta alla piccola classica con Andrea Biancalani, Matteo Freddi, Thomas Pesenti, Lucio Pierantozzi, Andrea Piras, Alex Raimondi e Michael Vanni. "Al Laigueglia il livello è molto alto, cercheremo di rimanere con i migliori, come lo scorso anno. La squadra ha iniziato bene la stagione, alla San Geo ci siamo fatti trovare già in condizione e questo ci fa essere molto fiduciosi per oggi e le prossime gare", dice il team manager Stefano Chiari. "I presupposti ci sono tutti. Sabato alla selettiva San Geo è arrivato un undicesimo posto con Piras, che però non racconta bene quanto siamo stati protagonisti. Thomas Pesenti ha dato spettacolo nel finale, ha attaccato e davanti sono rimasti in tre, poi ripresi a 700 metri dal traguardo. Il finale non era abbastanza duro per fare la differenza, comunque Pesenti ha dimostrato di stare bene e di aver iniziato con il piede giusto la stagione".

Venti squadre al via, partenza (ore 11) e arrivo (16,15 circa) a Laigueglia (Savona). La corsa in tv dalle 14,45 su Raisport Hd e RaiPlay (diretta streaming).

Massimo Tassi